ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇବେ କି DMK-AIADMK ? ଅଙ୍କ ଖେଳରେ ଫସିଛି TVK
ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ଛିଣ୍ଡୁନି ଆସନ ଅଙ୍କ । ମେଣ୍ଟ ଆଶାରେ AIADMK । ଡିଏମକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ।
Published : May 8, 2026 at 2:25 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଇତି ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିନ ବିତିଲାଣି । ଅଧିକ ଆସନରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ ଫସିଛି ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ପାର୍ଟି । ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ 5 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାରି ଭିତରେ ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ ରହିଛି । ସେପଟେ ସମର୍ଥନ ଲୋଡି ସିପିଆଇ(ଏମ)କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଥଲାପତି ବିଜୟ । ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସିପିଆଇ(ଏମ) ।
ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଟିଭିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ । କୁହାଯାଉଛି, ଡିଏମକେର ଷ୍ଟାଲିନ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଡପ୍ପାଦି ପଲାନିସ୍ବାମୀ ନିଜ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ।
ଛିଣ୍ଡୁନି ଅଙ୍କ:
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 108 ଆସନ ଜିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା ଟିଭିକେ । ହେଲେ ଦଳ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା । ସରକାର ଗଠନ ଅଙ୍କ ଗଡବଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଛନ୍ତି ଥଲାପତି ବିଜୟ । ସରକାର ଗଠନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ 5 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାରି ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ବିଜୟକୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡିପାରୁନାହିଁ ।
ଏକାଠି ହେବେକି DMK-AIADMK ?
ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି । ଦୁଇ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରୁଛି । ତେବେ ଡିଏମକେ ପାଖରେ 59 ଆସନ ଥିବା ବେଳେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ପାଖରେ 47 ଆସନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟସଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ହାତ ମିଶାଇବ କି PMK ?
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି DMK-AIADMK ଏକାଠି ହେଲେ ଅନ୍ୟଦଳର ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା ଓହରିଯିବେ । ବିସିକେ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୁଡିକ ଡିଏମକେ ସହ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏସବୁ ଦଳ ମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଗଲେ ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡିବ ।
ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା:
ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗ ଟିଭିକେ ଲୋଡୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭିସିକେ ଦଳ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି । ଏହାପରେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କି ନାହିଁ । ଡିଏମକେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନେଇ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।