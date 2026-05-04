ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଠାଲିନ କୋଲାଥୁର ଆସନରୁ ପରାସ୍ତ
ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଠାଲିନ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟିଭିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିଏସ ବାବୁଠାରୁ ପରାସ୍ତ ।
Published : May 4, 2026 at 4:17 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ DMK ମୁଖ୍ୟ MK ଷ୍ଟାଲିନ୍ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ପ୍ରାୟ 9,000 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଟିଭିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିଏସ ବାବୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭୋଟ୍ ଗଣନା ସକାଳ 8 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆସେ । 12 ତମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଟିଭିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିଏସ ବାବୁ ଆଗୁଆ ଥିଲେ । ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ DMK ମୁଖ୍ୟ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ DMK ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଏମ କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପୁଅ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ 2011 ରେ ଭିଲିଭାକ୍କମରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏଠାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ର ଆଦିରାଜରାମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୬ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ୨୦୧୬ ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ର ଜେସିଡି ପ୍ରଭାକର ଥିଲେ । ଷ୍ଟାଲିନ୍ ୯୧, ୩୦୩ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାକର ମାତ୍ର ୫୩,୫୭୩ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ।
୨୦୧୧ ନିର୍ବାଚନରେ, ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ସଦାଇ ସାଇ ଦୁରାଇସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ୩୦୦୦ରୁ କମ୍ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
୨୩୪ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ