ତାମିଲନାଡୁରେ ରେକର୍ଡ 84.35 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ସହ ମତଦାନ ଶେଷ

ରାଜ୍ୟରେ ୪,୦୨୩ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 8:29 PM IST

ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ ୨୩୪ ଆସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ​​ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ୮୪.୩୫% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ୪,୦୨୩ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୫ କୋଟି ୭୩ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୨୯୧ ଭୋଟର ତାଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୭୫,୦୬୪ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦ୍ରାବିଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ- ଏସପିଏର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଡିଏମକେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏନଡିଏର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ଡିଏମକେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିବା ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ସେପଟେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ନବଗଠିତ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ- ଟିଭିକେ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ​​କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ।

ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା

ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁକୁ "ସୁରକ୍ଷା" କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଚେନ୍ନାଇରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପରେ X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ DMK ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଏକ ଭୋଟ୍ ନୁହେଁ; ଏହା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ହିଁ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ।"

ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବିକଲେ ବିଜୟ

ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ, ବିଜୟ 'ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବହନ ପକ୍ଷାଘାତ'କୁ ସୂଚାଇ କହିଥିଲେ ଯେ କିପରି ହଜାର ହଜାର ଭୋଟର ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଯାହାର ECI କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ ।

EPS, ଚିଦାମ୍ବରମ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

AIADMK ମୁଖ୍ୟ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ, ତେଲଙ୍ଗାନାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାମିଲିସାଇ ସୌନ୍ଦରାଜନ ଏବଂ NTK ଶୀର୍ଷ ନେତା ସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୋଟରମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ସାଲେମ, ଶିବଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅଭିନେତା ରଜନୀକାନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇର ଷ୍ଟେଲା ମାରିସ୍ କଲେଜରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ବିଜୟ ଭେଲ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍. ମୁରୁଗନ୍ ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚେନ୍ନାଇରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି, ବିଜେପି ନେତା କୁଶଭୁ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ସହିତ ସହରରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଦୁରଭୋୟାଲ୍ ​​ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିରୁଗମ୍ବକମ୍‌ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ।

ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା । ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ 1.40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଭୋଟ ଗଣତି ମେ ୪ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

