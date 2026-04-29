Exit Polls; ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଡିଏମକେ ଶାସନ ? ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା...
Published : April 29, 2026 at 7:50 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଡିଏମକେ ଶାସନ ? ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଗଣତିରେ ଏହି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି । ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭେରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ପୁଣିଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ । ଗତ ମାସ ଧରି ତାମିଲନାଡୁ ସମେତ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆଜି ଶେଷ ହେବା ସହିତ, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୩ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ମତଦାନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ୮୫.୧୫% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ-
ଗତ ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ୮୫.୧୫% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, NDTV ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, DMK ମେଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ । ତଦନୁସାରେ, DMK ୧୨୫-୧୪୫ ଆସନ, AIADMK ୬୫-୮୦ ଆସନ ଏବଂ TMC ୧୮-୨୪ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସି 4ରୁ 10 ଆସନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସି 16-26 ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ।
The Matrize Exit Polls- ତାମିଲନାଡୁ
DMK ମେଣ୍ଟ- 122-132 ସିଟ୍
AIADMK- 87-110
TVK- 10-15
The News 18 Exit Polls- ତାମିଲନାଡୁ
DMK ମେଣ୍ଟ- 103-113 ସିଟ୍
AIADMK- 114-124 ସିଟ୍
TVK- 4-10 ସିଟ୍
PMARQ- ତାମିଲନାଡୁ
DMK ମେଣ୍ଟ- 125-145 ସିଟ୍
AIADMK- 65-85 ସିଟ୍
TVK- 16-26 ସିଟ୍
ଗତ 23 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁରେ 234 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟର ମତଦାତାଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ-
ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ 234 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (DMK), ବିରୋଧୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (AIADMK) ଏବଂ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବଗଠିତ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝଗମ (TVK) ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଶାସକ DMK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ (SPA), ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସହିତ ମିଶି ପୁଣିଥରେ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା । ସେପଟେ, ଏଆଇଏଡିଏମକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନବୀକରଣ କରି ଏବଂ ପଟ୍ଟାଲି ମକ୍କାଲ କାଚ୍ଚି (PMK) ଭଳି ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣି DMK ବିରୋଧୀ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ମେଣ୍ଟକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆସନ, କୋଏମ୍ବାଟୁର, ମଦୁରାଇ, ସାଲେମ ଏବଂ ତିରୁଚିରାପାଲି ବେଲ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗତ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ DMK ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମେଣ୍ଟ 234ଟି ଆସନରୁ 159ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା । ଏକାକି DMK 133ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ।