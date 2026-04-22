ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ; ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଜବତ ଟଙ୍କା 1,072.13 କୋଟି ।
Published : April 22, 2026 at 10:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡିବ ଭୋଟ । ତାମଲନାଡୁରେ 234 ବିଧାସନଭା ଆସନ ପାଇଁ କାଲି ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏପଟେ ପଶ୍ଚିବଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । କାଲି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ 294 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି । ତେବେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନଗଦ ଅର୍ଥ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ମଦ ସମେତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ଆୟୋଗ କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ (ESMS) ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରଠାରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ 1072.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2,728 ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 2,283 ଟି ସମେତ ମୋଟ 5,011 ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ନଗଦ 543 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହ ଜଡିତ 163 ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମନିଟରିଂ ସେଲ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ 2,180 'URL' ହଟାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ନାଗରିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆୟୋଗ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସି-ଭିଜିଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଡେଲ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନଗଦ 27.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 102.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 39,31,463 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । 108.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ 55.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ମାଗଣା ଉପହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 178.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ 100.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିବାବେଳେ 3.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1,17,713 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । 76.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ 159.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ମାଗଣା ଉପହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ, 259.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ତାମିଲନାଡୁ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନଗଦ 127.67 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ 41,000 ଲିଟର ମଦ (106.3 କୋଟି ଟଙ୍କା), ପ୍ରାୟ 184 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ 215 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଓ ରୂପା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ 418 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଗଣା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 4,023 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ 5.73 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (ଏନଡିଏ) ର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ରାବିଡା ମୁନ୍ନେଟ୍ରା କାଜଗାମ (ଡିଏମକେ) ଏବଂ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡା ମୁନେଟ୍ରା କାଜଗାମ (AIADMK) ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଏମକେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ AIADMK ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିରୋଧୀ ହେବା ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ସଭାପତି ଏମ ଷ୍ଟାଲିନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ ଯେତେବେଳେ AIADMK ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଇ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୟନ ନକରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ରି କାଜଗାମ (ଟିଭିକେ) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଚେନ୍ନାଇର ପେରୁମ୍ବୁର ଏବଂ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଇଷ୍ଟରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ।