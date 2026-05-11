ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ PA ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୟୁପି-ବିହାର ଲିଙ୍କ୍, 3 ସାର୍ପସୁଟର୍ ଗିରଫ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ବିହାରରୁ 2 ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣେ ସାର୍ପସୁଟର୍ ଗିରଫ ।
Published : May 11, 2026 at 2:19 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିହାରରୁ ତିନି ଜଣ ସାର୍ପସୁଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ । ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲିଙ୍କ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ସୁରାକ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ସହିତ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ତେବେ ଗିରଫ ତିନି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତା ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀ ଭବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରାରାତି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ବାରାସତ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇପାରେ ।
କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ, UPI କାରବାର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅପରାଧ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିବା ସୁରାକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ । CID ଏବଂ STFର ଅନେକ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ହାୱଡାର ବେଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ଏହି କାରବାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସିଲଭର୍ ରଙ୍ଗର କାରର ଚାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାରଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା । ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ କାର୍ ଏବଂ ଏହାର ଚାଳକଙ୍କ ଫଟୋ କଏଦ କରିଥିଲା । ଯାହା ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁରାକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସିଲଭର୍ ରଙ୍ଗର କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖସି ପଳାଇଥିଲେ । ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ପରେ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଲିଙ୍କ୍:
ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିହାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ର ଏକ ଦଳ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢାଉ କରି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ 4 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ପରେ ବିଶାଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗିରଫ ତିନି ଜଣ ହେଲେ - ମୟଙ୍କ ମିଶ୍ର, ଭିକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଟଳ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବିହାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିହାରର ନୱା ନଗର, ମୁଫସିଲ ଏବଂ ସିକ୍ରୌଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ବକ୍ସର ଏସପି ଶୁଭମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶାଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କର ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିହାରରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବେଆଇନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ସମେତ ପ୍ରାୟ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପଚରାଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କମ୍ ସିସିଟିଭି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବାଛିଥିଲେ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲେ ।
ଯେତେବେଳେ ମେ 6 ତାରିଖ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୋହାରିଆ ଲେନ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ SUV ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧିରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 10 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ଛାତି ଏବଂ ପେଟରେ ଅନେକ ଥର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବୁଦ୍ଧଦେବ ବେରା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୋଟରସାଇକେଲର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନକଲି ଥିଲା । ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ହେରଫେର୍ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ନିର୍ମିତ ଗ୍ଲକ୍ 47X ପିସ୍ତଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ।
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଘଟିଥିଲା । ଯାହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସାରିଥିଲା । ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲେ ।