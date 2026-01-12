ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର LOC ନିକଟରେ ଉଡିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ; ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା, ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ଏବଂ ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଲାକାରେ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Published : January 12, 2026 at 2:43 PM IST
ଜମ୍ମୁ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୌଶେରା-ରାଜୌରୀ ସେକ୍ଟରରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକାଧିକ ଡ୍ରୋନ ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିକଟରେ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କାଉଣ୍ଟର-ଅନମ୍ୟାନଡ ଏରିୟଲ ସିଷ୍ଟମ(Counter Unmanned Aircraft Systems) ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଡ୍ରୋନ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ।
ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା, ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ (International Border) ଏବଂ ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଲାକାରେ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯିବା ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
A few Pakistan Army drones were sighted along the line of control in the Naushera-Rajouri sector of Jammu and Kashmir. The Indian Army troops undertook counter-unmanned aerial systems measures, forcing them to return: Defence Sources pic.twitter.com/yxsrOygfCD— ANI (@ANI) January 11, 2026
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମି ଡ୍ରୋନ ଭାରତର ଭୌଗଳିକ ସୀମା ଉପରେ କେଇ ମିନିଟ ଉଡିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର-ଅନମ୍ୟାନଡ ଏରିୟଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଭଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6.35ରେ ଗନିଆ-କଲସିଆ ଗାଁ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଡିୟମ ଏବଂ ଲାଇୟ ମେସିନ ଗନରୁ ଫାୟାରିଂ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ, ରାଜୌରୀର ଟେରିପଥର ଏକ ଗାଁରେ ଡ୍ରୋନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡ୍ରୋନରେ ଧପଧପ ଲାଇଟ ଜଳୁଥିଲା । ଏହା କାଲାକୋଟର ଧର୍ମଶାଳ ଗାଁର ସୀମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.15ରେ ପୁଣି ଏହିପରି ଉଡନ୍ତା ଜିନିଷ ଚକ ବବରଲ ଏବଂ ଏଲଓସି ନିକଟ ମନକୋଟ ସେକ୍ଟର ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଶନିବାର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ପାଲୁରା ଗାଁ ସୀମା ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଗୋଳାବାରୁଦ ମହଜୁଦ କରାଯାଇଥିବା ଠାବ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ଏକ 9ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ ସହ ଦୁଇଟି ମାଗାଜିନ, ଏକ ଗ୍ଲାକ 9 ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ ସହ ଏକ ମାଗାଜିନ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିିଳିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଚାଇନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏପିଏଲ ଏଚଜିଆର 84 ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ।
