ETV Bharat / bharat

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର LOC ନିକଟରେ ଉଡିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ; ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ

ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା, ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ଏବଂ  ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଲାକାରେ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Representational Image
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 2:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜମ୍ମୁ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୌଶେରା-ରାଜୌରୀ ସେକ୍ଟରରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକାଧିକ ଡ୍ରୋନ ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିକଟରେ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କାଉଣ୍ଟର-ଅନମ୍ୟାନଡ ଏରିୟଲ ସିଷ୍ଟମ(Counter Unmanned Aircraft Systems) ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଡ୍ରୋନ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ।

ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା, ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ (International Border) ଏବଂ ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଲାକାରେ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯିବା ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଡ୍ରୋନ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆର୍ମି ଡ୍ରୋନ ଭାରତର ଭୌଗଳିକ ସୀମା ଉପରେ କେଇ ମିନିଟ ଉଡିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର-ଅନମ୍ୟାନଡ ଏରିୟଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଭଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6.35ରେ ଗନିଆ-କଲସିଆ ଗାଁ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଡିୟମ ଏବଂ ଲାଇୟ ମେସିନ ଗନରୁ ଫାୟାରିଂ କରା ଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ସମୟରେ, ରାଜୌରୀର ଟେରିପଥର ଏକ ଗାଁରେ ଡ୍ରୋନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡ୍ରୋନରେ ଧପଧପ ଲାଇଟ ଜଳୁଥିଲା । ଏହା କାଲାକୋଟର ଧର୍ମଶାଳ ଗାଁର ସୀମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.15ରେ ପୁଣି ଏହିପରି ଉଡନ୍ତା ଜିନିଷ ଚକ ବବରଲ ଏବଂ ଏଲଓସି ନିକଟ ମନକୋଟ ସେକ୍ଟର ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଶନିବାର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ପାଲୁରା ଗାଁ ସୀମା ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ଗୋଳାବାରୁଦ ମହଜୁଦ କରାଯାଇଥିବା ଠାବ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ଏକ 9ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ ସହ ଦୁଇଟି ମାଗାଜିନ, ଏକ ଗ୍ଲାକ 9 ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ ସହ ଏକ ମାଗାଜିନ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିିଳିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଚାଇନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏପିଏଲ ଏଚଜିଆର 84 ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2026 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ ଝଟକା; ଦିଗହରା ହେଲା 'ଅନ୍ୱେଷା', ଓଡ଼ିଶାର ଉପଗ୍ରହ CGUSAT-1

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 28ରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ


TAGGED:

PAKISTANI DRONES SIGHTED ALONG LOC
INDIAN ARMY
SECURITY FORCES
PAKISTANI DRONES SPOTTED
HIGH ALERT ON BORDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.