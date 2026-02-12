ବଦଳୁଛି ଲାଲଗଡର ଚିତ୍ର: ବମ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ହାତ ବଜାଉଛି ହାରମୋନିୟମ, ସିଲେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ
ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ କାଙ୍କେରରେ 40 ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ।
କାଙ୍କେର(ଛତିଶଗଡ): ଯେଉଁ ହାତରେ ଦିନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରୁଥିଲେ, ସେହି ହାତ ଏବେ ସିଲେଇ ମେସିନ ଧରୁଛି । ଯେଉଁ ହାତରେ ଦିନେ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେହି ହାତ ଆଜି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । କିଏ ହାରମୋନିୟମ ତ କିଏ ଢୋଲ ବାଜା ଶିଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ହିଂସାର ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ନକ୍ସଲ ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରାସ୍ତାରେ । ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛତିଶଗଡର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ । ଯେଉଁଠି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଏକ ହସଖୁସିର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ।
ହିଂସା ଛାଡି ନୂଆ ପଥରେ...
କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାର ଭାନୁପ୍ରତାପପୁର ବ୍ଲକ ଚୋଗେଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ନୀତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ 40 ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏବେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲ ଏବେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତାମିଲ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
କଣ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ?
ଚୋଗେଲ ଗାଁର ମୁଲ୍ଲା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ନକ୍ସଲ, ଡ୍ରାଇଭିଂ, ସିଲେଇ, କାଠରୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଇଲେକଟ୍ରିସିଆନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏମାନେ ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ କିପରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବେ । ନିଜେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାକୁ ଭଲରେ ଚଳାଇବେ । ଏଥିସହ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବେ ।
ଚୋଗେଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବେ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି:
ଦିନେ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଲ ଆତଙ୍କରେ ଥରହର ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଏହା ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରୁଥିବା ହାତ ଏବେ କଳା ଶିଖୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ମାଓବାଦୀ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି 2025 ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା:
40 ବର୍ଷୀୟ ମନହେର ତାରମ, ଯିଏକି ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି । ଦୃଢ ମନରେ ଏସବୁ ଶିଖୁଛି । ଦିନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ସେହି ଇଚ୍ଛା ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ।’
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ନରସିଂହ ନେତାମ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଶିଖୁଛି । ଯେପରିକି ଆଗକୁ ଜୀବନ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ।’
ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମାଓବାଦୀ:
ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ହିଂସା ଛାଡି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।