SIR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ: କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ(SIR)କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

SUPREME COURT
SUPREME COURT (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 7:47 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ବୁଧବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ SIR ମାମଲାରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବନାନ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"

ଟିଏମସି ଆବେଦନରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି: ପ୍ରଥମତଃ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମାଇକ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ରୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ।

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ମାଇକ୍ରୋ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟ ସୋମବାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ହଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହିଥିଲେ, ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଯାହାର ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ।

"ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାକୁ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ସୁଲଭ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ଟିଏମସି ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛି।

ଦଳ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ସେ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରେକର୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି । "ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖବରକାଗଜରୁ," ବୋଲି ସେ କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, "SIR ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ଅପସାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ବିବାହ ପରେ ଉପନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ମହିଳା, ଘର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି । ପରେ "ତାର୍କିକ ବିସଙ୍ଗତି" କିମ୍ବା "ଭୁଲ ମ୍ୟାପିଂ" ଭଳି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଅଧୀନରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରାଯାଉଛି, ଯାହା କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।

24 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତିନି ମାସରେ, ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବାସ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ମୂଲ୍ୟ, 100ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ, BLO ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତିକୁ ରେକର୍ଡରେ ରଖିଥିଲେ, TMC କହିଛି। "ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ତେବେ ଆସାମ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କେବଳ ବଙ୍ଗଳା କାହିଁକି?" ବୋଲି ସେ ପଚାରିଥିଲେ ।

