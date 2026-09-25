ପାରିବାରିକ POCSO ଅଭିଯୋଗରେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫକୁ ନାଁ; ସତର୍କ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
POCSO ମାମଲାରେ ଗିରଫ କ୍ଷମତା ବିବେଚନାଧୀନ, ଆଇନଗତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। BNSS ଧାରା ୩୫କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ
Published : September 25, 2026 at 5:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ମାତାପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏଭଳି ମାମଲା ମାତାପିତା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ସହ ଅଦାଲତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚେତାଇଛନ୍ତି।
ବିବାହ ବିବାଦ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ହେପାଜତ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Actର ଦୁରୁପଯୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଭଳି ମାମଲା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ‘ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଜିତିବା’ ମନୋଭାବରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କେତେକ ମାମଲାରେ ଭ୍ରମିତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ଏପରିକି କେତେକ ଅସାଧୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ାଇ ରଖାଯାଉଥିବା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.ବି. ପାର୍ଦ୍ଦିୱାଲା ଏବଂ କେ.ଭି. ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଦ୍ଖୋର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ‘ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଜିତିବା’ ମନୋଭାବରେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଥାନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଟିଳତାରେ ଫସାଇ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଦାଲତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ରୋଧରେ ଆବୃତ ଓ ଅହଂକାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜିତ ଅଭିଭାବକ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ କ’ଣ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି।”
ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ରୁଜୁ କରିଥିବା ୨୦୨୪ର FIRକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା CBI ତଦନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ “ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ” ବୋଲି ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଏହି FIR ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ୧୧ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ହେପାଜତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ସମାନ ଛାତ ତଳେ ରହୁଥିବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯିବା ଫଳରେ ହେଉଥିବା ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ, FIR ରୁଜୁ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କିମ୍ବା ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଭଳି ବଳପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।”
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ କେତେକ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଦୁଃଖଦ କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, POCSO Actର ଧାରା ୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା ୩, ୫, ୭ ଓ ୯ ସମ୍ପର୍କିତ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଚାଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧାରା ୨୨ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପକ୍ଷର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥାଏ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବା ସହ FIR ରୁଜୁ ହେବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୋରମରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଭାବକତ୍ୱ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ହେପାଜତ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଏଭଳି କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେତେକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। “POCSO Act ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କିମ୍ବା ହିସାବ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକ,” ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ ରାୟର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ POCSO Actର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି। କେତେକ ମାମଲାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କିମ୍ବା ଶିଶୁ ହେପାଜତ ମାମଲାରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କେତେକ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କିମ୍ବା ହିସାବ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ଏଭଳି ମାମଲାରେ କେବଳ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ BNSS(Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita)ର ଧାରା ୩୫କୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିବେଚନାଧୀନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା SJPU (Special Juvenile Police Unit) ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର DCPU (District Child Protection Unit) କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ DCPU ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ସେଠାରେ DLSA (District Legal Services Authority) ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ମନୋଚିକିତ୍ସା/କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସେବା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ନିଆଯିବ।
ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏକାକୀ ଆଧାର କରି ଚାର୍ଜଶିଟ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସହାୟତା କରିବା ହିଁ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
POCSO Actର ଧାରା ୩୩ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
“କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଏକ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଦାଲତ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିଜର ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ହଇରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ ଓ ସମନ ଜାରି ହେବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ,” ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
POCSO Rules ଅନୁଯାୟୀ DCPUଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଦ୍ୟତନ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରିମାଣ୍ଡ ଓ ଜାମିନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ରାୟର ନକଲ ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ମାମଲାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି
ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ୨୦୧୮ରେ ମା’ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଶିଶୁର ହେପାଜତ ଶିଶୁର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ୨୦୨୩ ଜାନୁଆରୀରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମା’ଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ ଜୁନ୍ରେ ଶିଶୁର ହେପାଜତ ବାପାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ପରେ ମା’ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। NIMHANS (National Institute of Mental Health and Neuro Sciences)ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ CBI ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ “ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।