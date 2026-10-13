CEC ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
୨୦୨୩ର ଆଇନର ଧାରା ୧୬କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନ; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ, ଲୋକ ପ୍ରହରୀ ମାମଲା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Published : October 13, 2026 at 8:35 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ କରିଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
୨୦୨୩ରେ ପ୍ରଣୀତ ଏକ ଆଇନରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ECI)ଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନ ଏନଜିଓ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ADR) ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ଆବେଦନରେ CEC ଆଇନର ଧାରା ୧୬କୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୪ ଓ ୨୧ ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏଥିସହିତ, CEC ଆଇନର ଧାରା ୧୬ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଯେଉଁସବୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଧାରା ୧୬ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ CEC ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସାମଗ୍ରିକ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା CEC ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଦେଶର କୌଣସି ଅଦାଲତର ବିଚାର ପରିସର ବାହାରେ ରଖୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, CEC ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସାମଗ୍ରିକ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏନଜିଓ ‘ଲୋକ ପ୍ରହରୀ’ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଖଣ୍ଡପୀଠ ADRର ଆବେଦନକୁ ଲୋକ ପ୍ରହରୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ମାମଲା ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବିବାଦୀୟ ଏସଆଇଆର(SIR)କୁ ନେଇ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ବିଲ ସୋମବାର ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦାବି ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିଥିବାବେଳେ କେରଳ ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ବିଲ ଗୃହୀତ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ ପାସ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡି ସାତିସାନ ଏହି ବିଲକୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ।
ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନାଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିରପେକ୍ଷ ନ ରହିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇ ହେବନି ।