ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ‘କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଥିଫ୍’ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ୍, ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲାର ବିଚାର ସ୍ଥଗିତ
ମୋଦିଙ୍କୁ ‘କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଥିଫ୍’ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୨୦୧୯ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଗତମାସରେ ମନା କରିଥିଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ବିରୋଧରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
Published : October 13, 2026 at 1:45 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ‘କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଥିଫ୍’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାନହାନି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅପରେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏହି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, “ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।”
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ‘କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଥିଫ୍’ ବୋଲି କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗରେ ୨୦୧୯ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଗତ ମାସରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍.ଆର୍. ବୋରକରଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତକୁ ୨୦୨୧ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବଧିକୁ ଆଉ ଛଅ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏମ୍.ଏଚ୍. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଳ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଜଣେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହି ମାମଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋରକର କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଗ ଥିବା ସଂଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାଳ ୨୦୧୮ରୁ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜେପିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”
ଅଦାଲତ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଓକିଲ ସୁଦୀପ ପାସବୋଲା ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୧ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶର ଅବଧିକୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ।