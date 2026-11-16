NDPS ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ୪୪୯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ: କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
NIA ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଡିସେମ୍ବର ଶୀତକାଳୀନ ଅବକାଶ ପୂର୍ବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମ୍ଭାବନା।
Published : November 16, 2026 at 4:32 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଦକ/ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ-ପ୍ରଭାବକ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ (NDPS) ଅଧୀନରେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ୪୪୯ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନ ଦିଗରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆଜି(ସୋମବାର) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟିଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ, “ଏହା ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠର ମାମଲା ମଧ୍ୟ।” ଏହି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ନେଇ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି (NIA) ଆଇନ ଏବଂ NDPS ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ, ସମ୍ଭବତଃ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶୀତକାଳୀନ ଅବକାଶ ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ।
NIA ଏବଂ NDPS ଆଇନ ଅଧୀନରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନ ଦିଗରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପରାଧର ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ NDPS ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ବିଚାରାଧୀନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଯଥାସମ୍ଭବ ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାର ବିଚାରାଧୀନ ଚାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଟ ୪୪୯ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NDPS ଅଦାଲତର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୭୬ଟି ଅଦାଲତ ଇତିମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ NDPS ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅପରାଧର “ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୃଦ୍ଧି”କୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଦାଲତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
- NIA ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନର ସମୀକ୍ଷା
NDPS ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ NIA ଆଇନ, ୨୦୦୮ର ଧାରା ୧୧ ଅଧୀନରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଗଠନର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଦୈନିକ ଶୁଣାଣି କରିବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ସେହି ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ସମୟବଦ୍ଧ ବିଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଦାଲତକୁ ୧୦ରୁ ୧୨ଟିରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଆବଣ୍ଟନ ନକରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ।
ତେବେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚିକ୍କମାଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଉଡୁପିରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁଇଟି ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଇତିମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
କେରଳ ସରକାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଆସାମ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଅଦାଲତ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସାମ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଉ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଓକିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, NIAର ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ୨୧ଟି ମାମଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ NIA ଆଇନର ଧାରା ୧୧ ଅଧୀନରେ ୫୦ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି।
ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଯେ, ୪୭ଟି ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଦାଲତକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମୟୋଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
NIA ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।