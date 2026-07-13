ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନୋଟିସ ଓ ୟୁପି SITକୁ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
CBI ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଦାଖଲ ତିନୋଟି ଆବେଦନ ଉପରେ ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ସେପଟେ ସିଲ୍ବନ୍ଦ ଖାମରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବ ବୋଲି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
By Sumit Saxena
Published : July 13, 2026 at 2:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି, ଆତ୍ମସାତ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ (SIT)କୁ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି.ମୋହନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେତା ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, SIT ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ସିଲ୍ବନ୍ଦ ଖାମରେ (Sealed Cover) ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓକିଲ SIT ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟର ଏକ କପି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ, “ପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।”
ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇଟି ଆବେଦନ; ଓକିଲ ଅଜୟ କୁମାର ରାୟ ଓ ଦିନେଶ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ RJD ସାଂସଦ ସୁଧାକର ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ସତ୍ୟମ ସିଂହ ରାଜପୁତ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନରେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଗୀ ସରକାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଓ ରାଜ୍ୟ SIT ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଭରସା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
RJD ସାଂସଦଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ କଥିତ ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ୨୦୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୫ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ନଗଦ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲା। ଏହା ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଜଡିତ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦାନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ନଗଦ ଦାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ, ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ମିଳିଥିବା ଦାନ, ସୁନା, ରୂପା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ, ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ।
ଓକିଲ ଅଜୟ କୁମାର ରାୟ ଓ ଦିନେଶ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭରସା ଆଧାରରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଭାବନା ଏବଂ ଆସ୍ଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ।
ଆବେଦନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି; ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ କଥିତ ନିଖୋଜ ପାଣ୍ଠି, ହିସାବରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଜଟିଳ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତରେ ଦକ୍ଷତା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା ଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ହିଁ ସତ ଜଣାପଡିବ।
ଏହି ମାମଲାରେ ତୃତୀୟ ଆବେଦନ ଓକିଲ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲଲା ବିରାଜମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଥିବା ନଗଦ, ସୁନା, ରୂପା, ଅଳଙ୍କାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଦାନକୁ ‘ପବିତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ।