ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆଇନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଚେତନ କରିବୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ (Consanguineous Marriage) ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
By Sumit Saxena
Published : November 20, 2026 at 7:45 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅଦାଲତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରତି କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ହିଁ ଅଦାଲତର ସୀମିତ ଭୂମିକା ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଚିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଚିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତିଜଷ୍ଚିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ (Consanguineous Marriages) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ରଖିଥିଲେ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଢ଼ିଗତ ନ୍ୟାୟ (Intergenerational Equity) ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବିବାହର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, "ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରୁଛୁ। ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ୍ ଓ କଲେଜରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ।"
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରଥା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସଚେତନ କରିବୁ।" ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର କୁପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ବିଚାରପତି ଆବେଦନକାରୀ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଥିଲେ, "କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି HIV ସଂକ୍ରମିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ। ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଏଭଳି ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇନଥାଏ, ତେବେ ଠକେଇ ଆଧାରରେ ହୋଇଥିବା ବିବାହକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।"
ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏକ ପ୍ରଥା ଭାବେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। "ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ," ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ।
ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନା ମତ ରଖିଥିଲେ, "ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି।"
ଆବେଦନକାରୀ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରଥାର ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, "ଏହି ସୁଯୋଗ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।"