ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ସରିବନି ଦାଦନ ପ୍ରଥା, ସମ୍ମାନଜନକ ଥଇଥାନ ଜରୁରୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ପୁନର୍ବାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ SOP ଓ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା। ସୁମିତ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 3, 2026 at 12:15 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ବା ଦାଦନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଗାଇଦେବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସୋମବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ବାସ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥାକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର (SOP) ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାକୁ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅପରେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମାନବୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମରୁ ସ୍ଥାୟୀ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ମୁକ୍ତି ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହେ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁଣି ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।
କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ।
ସମ୍ବିଧାନରେ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଥିବା ନିଷେଧାଦେଶ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ କାଗଜକଲମରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲେ, ଜଣେ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱର ସମାପ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ମୁକ୍ତି ଓ ପୁନର୍ବାସକୁ ଏକ ନିରନ୍ତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱର ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ।
ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ପୁନର୍ବାସକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା (ଉଚ୍ଛେଦ) ଆଇନ, ୧୯୭୬ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦାବି କରି ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଞ୍ଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପୀଠ।
୨୦୧୯ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାହଜାହାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଇଟାଭାଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଞ୍ଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ୨୦୧୯ରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ୨୦୨୨ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ୧୭ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇନଥିବା ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କମିଟି ଫର୍ ଦି ଏରାଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବନ୍ଧୁଆ ଲେବର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦେଶରେ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥାର ଅବ୍ୟାହତ ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଥିବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ୧୯୮୪ ମସିହାର ବନ୍ଧୁଆ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବନାମ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ନୀରଜା ଚୌଧୁରୀ ବନାମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମାମଲାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ମୁକ୍ତି ଓ ପୁନର୍ବାସ ଏକ ନିରନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱର ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି କେବଳ ବନ୍ଧକ ଶ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଓ ୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।"
- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :
୧. ୨୦୨୬ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ସଂଶୋଧିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର (SOP)କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି SOP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବେ।
୨. ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ (NHRC) ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି।
୩. ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏକ ସମାନ ଫର୍ମାଟର ମୁକ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Release Certificate) ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଭିନ୍ନତା ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ।
୪. ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳୀକରଣ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମାମଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସହାୟତା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
୫. କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁପାଳନ ସତ୍ୟପାଠ (Compliance Affidavit) ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ନଜର ଜାରି ରଖିବେ। ଆସନ୍ତା ୭ ମାସ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ: ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିବେଦନ କଲେ ଅସହାୟ ମା' ଓ ପତ୍ନୀ