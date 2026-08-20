ETV Bharat / bharat

PCPNDT ଆଇନରେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି ପୋଲିସ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ନୁହେଁ; ଅଧିକୃତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେବଳ ସହାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

PCPNDT ACT
PCPNDT ଆଇନରେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି ପୋଲିସ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ସାଧାରଣତଃ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଗର୍ଭଧାରଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବ ନିଦାନ କୌଶଳ (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (PCPNDT Act) ଅଧୀନରେ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କରୋଲ ଓ ଏନ୍.କେ. ସିଂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, PCPNDT ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅପରାଧର ତଦନ୍ତକାରୀ ଭାବେ ପୋଲିସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଭଳି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ।

ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକୃତିର। ଏଥିରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅପରାଧର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଭାବେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ତେବେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅଧିକୃତ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (AA) ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ ପୋଲିସ ସୀମିତ ଓ ସହାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକୃତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ରହିଛି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, PCPNDT ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା FIR ରୁଜୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, PCPNDT ଆଇନର ଧାରା 17(4) ଅଧୀନରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଛି।

ତେବେ ଏହି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧ କେବଳ PCPNDT Act ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରାଧ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବ ନାହିଁ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେବଳ ସହାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ।

ଏହି ମାମଲାର ସବିଶେଷ ରାୟ ଗୁରୁବାର ପରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଝଲକ, ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ

TAGGED:

SUPREME COURT
SEX DETERMINATION
POLICE INVESTIGATION
PCPNDT ACT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.