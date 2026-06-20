ETV Bharat / bharat

ବୀମାଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ! ବୀମା ଚୁକ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର କୌଣସି ଦାବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ବୀମା ଚୁକ୍ତି କେବଳ ବୀମାଗ୍ରାହକ ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୁକ୍ତି; ଫାଇନାନ୍ସରଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ସୁମିତ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

SUPREME COURT RULING ON INSURANCE
A file photo of the Supreme Court of India (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୀମା ଚୁକ୍ତି (Insurance Contract) କେବଳ ବୀମାଗ୍ରାହକ (Insured) ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ (Insurer) ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୁକ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ କିମ୍ବା ବୀମା ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେତା ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି କେ. ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଋଣଗ୍ରାହୀ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦାବି କରି ଫାଇନାନ୍ସର ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଥିଲେ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀ ଓ ବୀମାଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ “ହାୟର-ପର୍ଚେଜ୍”, “ହାଇପୋଥେକେସନ୍” କିମ୍ବା “ଲିଜ୍” ଚୁକ୍ତି ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା। ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ନିରାକରଣ କମିଶନ (NCDRC) ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍କର୍ଷ କରିଥିଲେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସର ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି “ପ୍ରିଭିଟି ଅଫ୍ କନ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ” ନଥିଲା। କାରଣ, ଚୁକ୍ତିଟି କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସର ଓ ବୀମାଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନଥିଲା।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ବୀମାଗ୍ରାହକ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଫାଇନାନ୍ସରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବାର କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ଆବେଦନକାରୀ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ସେହିପରି, କଥିତ ଚୋରି ଘଟଣାର ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦାବିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୀମା ଚୁକ୍ତି କେବଳ ବୀମାଗ୍ରାହକ ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହା ଅଧୀନରେ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ, “ଧରି ନିଆଯାଉ ଯେ ବୀମାଗ୍ରାହକ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଗାଡ଼ିର ଆଇନଗତ ମାଲିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ କମିଶନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସର ଓ ବୀମାଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ଦାବି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଚୁକ୍ତିରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। “ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ‘ପ୍ରିଭିଟି ଅଫ୍ କନ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ’ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାତୀୟ କମିଶନ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସଠିକ୍। ତେଣୁ ସେହି ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଭିଲ ଅପିଲକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି,” ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସରଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କାରଣ ବୀମା ପଲିସିଟି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ସୋମଶେଖରଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଜାତୀୟ କମିଶନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋରମ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ସେହି ଦୁଇଟି ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସୋମଶେଖରଙ୍କୁ ଏକ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ ଋଣ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ଫେବୃଆରୀ ୮, ୨୦୦୩ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ୭, ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନସୁରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀମା ପଲିସି ଅଧୀନରେ ଥିଲା।

ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋମଶେଖର ୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୩ରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ ପୋଲିସରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ‘ସି’ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସେ ସବ୍ରୋଗେସନ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିବାଦ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୈସୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋରମ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କମିଶନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୫ରେ ଜାତୀୟ କମିଶନ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ରିଭିଜନ୍ ପିଟିସନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସର ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ (Privity of Contract) ନଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିବକ୍ତା ଟି. ଭି. ଏସ୍. ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରେୟସ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୁଲାଟି ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିବକ୍ତା ସାକ୍ଷୀ ମିତ୍ତଲ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି: ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ବୀମା ରାଶି ୧୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସବୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା

TAGGED:

SUPREME COURT
INSURANCE CONTRACT
THIRD PARTY CLAIMS
ବୀମା ଚୁକ୍ତିରେ 3ୟ ପକ୍ଷ ଦାବି ଅଗ୍ରହଣୀୟ
SUPREME COURT RULING ON INSURANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.