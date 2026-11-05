ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ; ଗିରଫ ଓ ଅଟକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟସୀମା; ଗିରଫ ରେକର୍ଡ ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁମିତ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
By Sumit Saxena
Published : November 5, 2026 at 8:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗିରଫ (Arrest) ଓ ଅଟକ (Detention) ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହାଜତରେ ରହିବା ବିରୋଧରେ ଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଜର କରିବାର ସମୟସୀମା ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଗିରଫ ରେକର୍ଡ ହେବା ପରଠାରୁ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୨(୨)ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
ବିଚାରପତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ଅତୁଲ ଏସ୍. ଚନ୍ଦୁରକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟସୀମା କେବଳ ଔପଚାରିକ ଗିରଫ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଧରିନେବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୨(୨) ଏବଂ BNSSର ଧାରା ୫୬ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିରୋଧୀ। ଗିରଫ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବିତିଥିବା ସମୟକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଗଣନାରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଧାରା ୨୨(୨) ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧାରା ୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟସୀମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଓ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଔପଚାରିକ ଗିରଫ ସମୟରୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହାଜତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେବେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଗିରଫ ସ୍ଥାନରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟସୀମାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିବାକୁ ଗିରଫ ବୋଲି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି।
ଏଥିସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଓ ସମୟ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଟକ ରଖିବା ସମୟଠାରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଅଟକ ଓ ଗିରଫ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୨(୨)ରେ 'ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଜତରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଠାରେ 'ଗିରଫ' ଏବଂ 'ଅଟକ' ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ଏକତ୍ର ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତ୍ରିପୁରା ହାଇକୋର୍ଟ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ (NDPS) ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ମାମଲାରେ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ଏକ ତଲାସି ଓ ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା।