ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ
Published : October 17, 2026 at 7:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଏବଂ ଧାରା ୧୯(୧)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ଅଧିକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏକ ‘ଅବାସ୍ତବ ଓ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ’ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେବେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ (CSEAM)କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଦାଲତ।
ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ. ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରୁନାହୁଁ ଯେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ସହିତ ଧାରା ୧୯(୧)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର।”
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମାନ ଅଧିକାରର ଅଧିକାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏପରି କହିବା ସହ ସମାନ ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ ବିବେକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ମତପ୍ରକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଉଭୟର ଅଧିକାରୀ।”
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କିମ୍ବା ଧମକର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କାରଣରୁ ଅଭିଭାବକ, ସଂରକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏପରିକି, ଏଭଳି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋକ୍ସୋ (POCSO) ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଖବର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଘଟଣା ପରି ଅପରାଧ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ମତରେ, “ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅନୁପାତହୀନ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନାହିଁ ଯେ, ଏପରି କଟକଣା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି।”
ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (Just Rights For Children Alliance) ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଶୁଣାଣି କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏଚ୍. ଏସ୍. ଫୁଲକା ଏହି ମାମଲାରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ସେବାରୁ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ (CSEAM)କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏହି ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ (CSEAM)ର ପ୍ରସାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରି ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପେୱାଲ୍ (paywall) କିମ୍ବା ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ, ହୋଷ୍ଟ, ଅପଲୋଡ୍, ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ପ୍ରସାର କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଥିବା CSEAMକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏପରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ୧୩୭ ପୃଷ୍ଠାର ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଇଟି ଆଇନ ଏବଂ ଆଇଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ନେଇ ଭାରତ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ।”
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଜରିମାନାର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ଗମ୍ଭୀରତା, ଏହାର ଅବଧି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆକାର ଓ କାରବାର ପରିମାଣକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି CSEAM କିମ୍ବା ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପେୱାଲ୍ କିମ୍ବା ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହୋଷ୍ଟ, ଅପଲୋଡ୍, ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସାମଗ୍ରୀରୁ ମିଳିଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ତାହା ଫେରାଇ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।”
ପେୱାଲ୍ ଏବଂ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଧାରିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ CSEAMକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପୀଠ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ CSEAMକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପକରଣ ଓ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଥିସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କିମ୍ବା ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି (SOP) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କିମ୍ବା ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା CSEAMକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଓ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଇଟି ନିୟମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।”
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଅଜ୍ଞାତ ଉତ୍ସ’ (Unknown Origin)ରୁ ଆସିଥିବା CSEAMକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଇବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ହ୍ୟାଶ୍ ଓ ୟୁଆରଏଲ୍ ତାଲିକା ଡାଟାବେସ୍ (Hash & URL List Database) ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେହି ସଂସ୍ଥା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୁହେଁ।”
CSEAM ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇଟି ନିୟମର ନିୟମ ୩(୨)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ଏବଂ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ରାୟର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ, ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬କୁ ଅନୁପାଳନର ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ