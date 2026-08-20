"ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ" ବିରୋଧରେ ଭୁଣ୍ଡାଭଲ୍ଲୀ ଅରୁଣ କୁମାରଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ; ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଫାଇନାନ୍ସିଅର୍ସ ସହ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ନିଜ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି।
Published : August 20, 2026 at 4:55 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭୁଣ୍ଡାଭଲ୍ଲୀ ଅରୁଣ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଫାଇନାନ୍ସିଅର୍ସ (Margadarsi Financiers) ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ଆବେଦନକୁ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାମଲାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍. ଏମ୍. ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବି. ଭାରାଲେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଫାଇନାନ୍ସିଅର୍ସ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତେଲଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଥିବା ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅରୁଣ କୁମାର ଏହି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଜି ଭୁଣ୍ଡାଭଲ୍ଲୀ ଅରୁଣ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ୍ (SLP) ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଫାଇନାନ୍ସିଅର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ନାଗମୁଥୁ ଅଦାଲତରେ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଲୋକସ୍ ବା ଏହି ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଥିଲେ, “ଆପଣ କିଏ, ଏହି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ?” ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଫାଇନାନ୍ସିଅର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ୨,୫୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୫.୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାବି ନ ହୋଇଥିବା ରାଶିକୁ ଏକ ଏସ୍କ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପକ୍ଷର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଭୁଣ୍ଡାଭଲ୍ଲୀ ଅରୁଣ କୁମାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
- ୨୦୨୫ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ
୨୦୨୫ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପକ୍ଷରୁ ତେଲଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଲୋକ୍ୟୁଟୋରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ (IA) ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୦୮ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାର ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଅର୍ଥହୀନ ବା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏହି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ପୂର୍ବତନ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କର ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି (HUF)ର ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
- ୨୦୦୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରାଧିକ ମାମଲା
୨୦୦୮ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅବିଭକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦିବଂଗତ ଓ୍ୱାଇ.ଏସ୍.ଆର୍.ଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ RBI ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ HUF ଥିଲା। ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
- ୨୦୨୪ରେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଫେରାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶାସନରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିବ; ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ନିବେଶକ/ଜମାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖବରକାଗଜରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରକୃତ ନିବେଶକ ଓ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ନୋଟିସ୍ ପରେ କୌଣସି ଜମାକାରୀ ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଫାଇନାନ୍ସ HUFର ପୂର୍ବତନ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଅପରାଧିକ ପିଟିସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିବା ସହ ଭୁଣ୍ଡାଭଲ୍ଲୀ ଅରୁଣ କୁମାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ