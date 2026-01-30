ETV Bharat / bharat

‘ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ଦିଅ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ’, ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ୍‌ । ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ । କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ପିରିୟଡ ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ (Getty)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 30, 2026 at 8:52 PM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ । ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତଦାରକ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମାନିଲେ ସ୍କୁଲର ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ:

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପିରିୟଡ ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାର ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଟେ । ଏଥିସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏଥିସହ ମାଗଣାରେ ପ୍ୟାଡ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଫେଲ୍‌ ସେମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ।

ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଯଦି ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ । ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଂଶ ଅଟେ । ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପାରିଦାୱାଲ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ମହାଦେବନଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା । ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ‘କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି, ଘରୋଇ ହେଉ କି ସରକାରୀ, ସହର ଅବା ଗ୍ରାମୀଣ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟଏଲେଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ।

ଏପରି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ, ନୂଆ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୌଚାଳୟର ଡିଜାଇନ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋପନୀୟତା ରହୁଥିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବ । ଏଥିସହ ଶୌଚାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାବୁନ ଓ ପାଣିର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ ।’

ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି କି, ‘ଯେଉଁଠି Menstrual Absorbent କଥା ଆସେ, ସେଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ(ଘରୋଇ ହେଉ କି ସରକାରୀ) ASTMD-694 ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ OXO ସାନିଟାରି ନ୍ୟାପକିନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ ।’

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସାନିଟାରି ନ୍ୟାପକିନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାମରେ ମିଳିପାରୁ, ଶୌଚାଳୟରେ ମେସିନ ଲଗାଯାଉ । ଯଦି ଶୌଚାଳୟରେ ମେସିନ ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଉବା ଅଧିବାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସାନିଟାରି ନ୍ୟାପକିନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଉ ।

