‘ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ଦିଅ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ’, ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ୍ । ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ । କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Published : January 30, 2026 at 8:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ । ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତଦାରକ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
Delhi | In a landmark decision, the Supreme Court has ruled that the right to menstrual health and hygiene is part of the Right to Life guaranteed by Article 21 and the Right to Free and Compulsory Education guaranteed by Article 21 A of the Constitution.— ANI (@ANI) January 30, 2026
Thus, it has directed… pic.twitter.com/kjXHBXrkIC
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନମାନିଲେ ସ୍କୁଲର ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପିରିୟଡ ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାର ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଟେ । ଏଥିସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏଥିସହ ମାଗଣାରେ ପ୍ୟାଡ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ।
ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଯଦି ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ । ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଂଶ ଅଟେ । ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରି ପ୍ୟାଡ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପାରିଦାୱାଲ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ମହାଦେବନଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା । ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ‘କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି, ଘରୋଇ ହେଉ କି ସରକାରୀ, ସହର ଅବା ଗ୍ରାମୀଣ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟଏଲେଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ।
ଏପରି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ, ନୂଆ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୌଚାଳୟର ଡିଜାଇନ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋପନୀୟତା ରହୁଥିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବ । ଏଥିସହ ଶୌଚାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାବୁନ ଓ ପାଣିର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ ।’
ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି କି, ‘ଯେଉଁଠି Menstrual Absorbent କଥା ଆସେ, ସେଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ(ଘରୋଇ ହେଉ କି ସରକାରୀ) ASTMD-694 ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ OXO ସାନିଟାରି ନ୍ୟାପକିନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଫାର୍ମା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ୟାଡ୍, ବଦଳାଉଛି ବସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ
ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ 'କଳିକା', ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ନାପ୍କିନ ବଣ୍ଟନ
ଓଡିଶାର ପ୍ୟାଡ୍ ଓମ୍ୟାନ, ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି 75 ହଜାର ନାପକିନ
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସାନିଟାରି ନ୍ୟାପକିନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାମରେ ମିଳିପାରୁ, ଶୌଚାଳୟରେ ମେସିନ ଲଗାଯାଉ । ଯଦି ଶୌଚାଳୟରେ ମେସିନ ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଉବା ଅଧିବାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସାନିଟାରି ନ୍ୟାପକିନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଉ ।