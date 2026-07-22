ETV Bharat / bharat

‘ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନାହିଁ’: CJP ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଓକିଲ ନିରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରା ଏହି ମାମଲାର ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

SUPREME COURT
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (File ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍‌ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ଜାରି ରହିଛି କକ୍‌ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି(CJP)ର ପ୍ରତିବାଦ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଜେପି ସଂସଦ ଭବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ସିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘଟଣାରେ ଏକ ଯାଚିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ଯାଚିକାର ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଓକିଲ ଭିଡିଓ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ।

ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ବିରୋଧରେ ଯାଚିକା:

ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଓକିଲ ନିରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରା ଏହି ମାମଲାର ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିଟ୍‌ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ବର୍ବର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଚିଫ୍‌ ଜଷ୍ଟିସ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରି କହିଥିଲେ, ‘ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।’

ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, କୋର୍ଟରୁ ଏହିସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାନଯାଉ । ତେବେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ।

ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତିବାଦ:

ନିଟ୍‌ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଡକରୁ ସଂସଦ ସବୁଠି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ହୋହଲ୍ଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଉ 20 ସିଆରପିଏଫ କମ୍ପାନୀ ମୁତୟନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ CRPFର 20 ଅତିରିକ୍ତ କମ୍ପାନୀ

ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦି; କହିଲେ-ସରକାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି

ଫଟୋରେ ଖବର: CJPର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଲାଠିମାଡ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍‌ ପ୍ରୟୋଗ

TAGGED:

POLICE ACTION
SUPREME COURT
ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
CJP PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.