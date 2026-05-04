ଓଡ଼ିଶାର କୋର୍ଟମାନଙ୍କ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା; କହିଲେ ଏହା 'ହତାଶ, ନିରାଶ'
ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର "ଅବନତିଶିଳ ମାନସିକତା" ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଅବସ୍ଥା ମାନବାଧିକାରର ପୂର୍ବଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଆଘାତ ।
Published : May 4, 2026 at 5:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ସୋମବାର) ଓଡ଼ିଶାର କୋର୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଖାଯାଇଥିବା ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର "regressive mindset" ଅର୍ଥାତ୍ "ଅବନତିଶିଳ ମାନସିକତା" ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ 'ହତାଶ, ନିରାଶ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷକରି ଦଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଭାବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋର୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାକୁ "ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
The Supreme Court has taken suo motu cognizance and registered a case in the matter of the Orissa High Court and trial courts issuing directions to accused persons to clean police stations as a condition for bail.— United News of India (@uniindianews) May 4, 2026
A bench led by Chief Justice Suryakant will hear this matter… pic.twitter.com/ZHSPQdnOzZ
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର "ଅବନତିଶିଳ ମାନସିକତା" ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବାଧିକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଆଘାତ କରେ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଆଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାତି ପକ୍ଷପାତକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟମାନେ ଜାତି ପକ୍ଷପାତ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ।
କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ସମୟରେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ । ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ପ୍ରକୃତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଯେ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ । ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏପରି ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଶା କରାଯାଏ । ୭୫ ବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯାତ୍ରାରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ," ବୋଲି ବେଞ୍ଚ୍ କହିଛନ୍ତି ।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅବୈଧ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ।
"ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନରେ ରହିବେ," ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ।
"ଆମର ବିଚାରିତ ମତ ହେଉଛି ଯେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଜାତିଗତ ରଙ୍ଗର ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ସାମାଜିକ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ତେଣୁ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ନକରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉ," ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାବି ନେଇ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ; କହିଲେ, ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଜବରଦସ୍ତ ନୁହେଁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ