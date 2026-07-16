ETV Bharat / bharat

୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ: ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ CBSEକୁ ପରାମର୍ଶ

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା, ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

SUPREME COURT CBSE THIRD LANGAUGE POLICY
୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ: ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ CBSEକୁ ପରାମର୍ଶ (Etv Bharat Odisha)
author img

By Sumit Saxena

Published : July 16, 2026 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SUPREME COURT THIRD LANGAUGE POLICY, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିବିଏସଇର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ଯଦିଓ ସିବିଏସଇର ତିନି ଭାଷା ନୀତିର ବୈଧତା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗାରତ୍ନା ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନର ସମୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହାକୁ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

ନିଜର ସ୍କୁଲିଂ ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବିଚାରପତି ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁବିଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (JNVs) ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗାରତ୍ନା ଏହି ମୌଖିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ତିନି ଭାଷା ନୀତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି JNV ସ୍ଥାପନକୁ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ CBSE ତ୍ରିଭାଷା ନୀତିକୁ ପୃଥକ ଆବେଦନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି । ଆଜି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗାରତ୍ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ନୀତି ହିନ୍ଦୀକୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିନାହିଁ । ସେ ମୌଖିକ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ତୃତୀୟ ଭାଷା ପଢ଼ାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

"ଏହା ହିନ୍ଦୀ କହୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଓକିଲ, ଏନଜିଓ ଆବେଦନକାରୀ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଭାଷା ଲଦି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ବିଚାରପତି ରାଜ୍ୟର ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସଂସ୍କୃତ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ?" ଓକିଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ଭାଷା କେବଳ 9 ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଉଛି ।

ବିଚାରପତି ନାଗାରତ୍ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, "ନା, ଏହା ବହୁତ ଖରାପ । ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ 9ମରେ ଏକ ନୂତନ ଭାଷା କାହିଁକି ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ? ଆପଣ ଷଷ୍ଠରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ ।" ନାଗାରତ୍ନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଭାରତୀୟ ସଂଘ, ଦୟାକରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । CBSE, ICSE, ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଏକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା... ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷରୁ ଚାପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।"

ବିଚାରପତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାନଯାଉ । ବିଚାରପତି ନାଗାରତ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଆର୍. ମହାଦେବନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ।

ଜଣେ ଓକିଲ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବେ ଅଧିକ ସମୟ ଚାହୁଁଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମାଗିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଗଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CBSEର ତିନି ଭାଷା ନିୟମ; ୯ମ ଓ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CBSE THIRD LANGUAGE POLICY
CLASS 9 THIRD LANGUAGE
THIRD LANGUAGE FROM CLASS 6
SUPREME COURT THIRD LANGAUGE POLICY
CBSE THIRD LANGUAGE POLICY NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.