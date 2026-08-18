ETV Bharat / bharat

ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତେବେ ବିକଳ୍ପ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଇପାରିବ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମୀକ୍ଷା

ଫାଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ; ବିଜ୍ଞାନ, ଫରେନସିକ୍ ମେଡିସିନ୍, ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ ଓ କ୍ରିମିନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା।

SUPREME COURT ON DEATH PENALTY
File photo of Supreme Court ((IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 18, 2026 at 1:17 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫାଶୀ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାହା ବଦଳରେ କମ୍‌ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଣିବା ଦାବିରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରି ଫାଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାରେ ବାଧା ଦେଉନାହିଁ। ଆଇନ, ଫରେନସିକ୍ ମେଡିସିନ୍, ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ, କ୍ରିମିନୋଲୋଜି ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମାଇବା ସହ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମେହତା ରାୟ ଶୁଣାଇ କହିଥିଲେ, “CrPCର ଧାରା 354/BNSSର ଧାରା 393(5)ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ‘Dina’ ମାମଲାରେ ଦେଇଥିବା ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ ବୃହତ୍ତର ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁନାହୁଁ।”

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବାର ଅର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫାଶୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ନୁହେଁ। ଯଦି ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବଂ ‘Dina’ ରାୟର ଆଧାର ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତଥ୍ୟଗତ ଭିତ୍ତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ମୂଳଭୂତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନରେ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀର ସମଗ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ରୋକିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ, ଫରେନସିକ୍ ମେଡିସିନ୍, ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସ, କ୍ରିମିନୋଲୋଜି ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଜାୟ ରଖିବାରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ।

ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ଉପରୋକ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ସହ ରିଟ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଉଛି।”

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଋଷି ମଲହୋତ୍ରା ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର CrPCର ଧାରା 354(5)ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ CrPCର ସ୍ଥାନରେ BNSS ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ।

ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଫାଶୀକୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଲେଥାଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍‌ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫାଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି
Last Updated : August 18, 2026 at 1:25 PM IST

TAGGED:

EXECUTION METHODS
HANGING DEATH PENALTY
INDIA
SUPREME COURT ON DEATH PENALTY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.