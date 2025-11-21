ETV Bharat / bharat

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୋହର ଅପେକ୍ଷାରେ 33ଟି ବିଲ୍, ଏପରି କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ 4ଟି ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର 33ଟି ବିଲ୍ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ କୋର୍ଟ କୌଣସି ସମୟସୀମା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

PRESIDENTIAL REFERENCE JUDGEMENT
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମୋହର ଅପେକ୍ଷାରେ 33ଟି ବିଲ୍ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ବିଲ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ କୋର୍ଟ କୌଣସି ସମୟସୀମା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାରିଟି ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଅତି କମରେ 33ଟି ବିଲ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା 33ଟି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 19ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର, 10ଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର, 10ଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେରଳର ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିମାନ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଅତି କମରେ 19ଟି ବିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ,ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି । ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବିନା ଅଟକି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଏ । ଜନତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଏ । ସରକାର ଏହାକୁ ଆଣନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ବିତର୍କ ହୁଏ ଏବଂ ମତଭେଦ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ । ପାସ୍ ହେବା ପରେ,ଏହା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ସେ ସମ୍ମତି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ମତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସୁପାରିଶ ସହିତ ଫେରାଇ ପାରନ୍ତି । ଯଦି ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ ।"

ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଅତି କମରେ 10ଟି ବିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ବିଚାରଧୀନ ଥିବା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି "ଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟସ୍ (ସଂଶୋଧନ)ବିଲ୍, 2025"। ଏଥିରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ,2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ/ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜିଷ୍ଣୁ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କୋଟା ବିଲ୍ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 42 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣକୁ 42 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ପରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା । ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି । ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ 2023 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 42 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା।

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କୋଟା ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ (MLC) ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିଲେ । ତଥାପି, ରାଜ୍ୟପାଳ ବର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିନାହାଁନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା MLC ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।

କେରଳ ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଅନେକ ଆଇନ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି । ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରୁ ଅନେକ ବିଲ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଶାସକ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦରେ ଥିବା ଖାନଙ୍କ ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୁଳପତି,ଶିକ୍ଷାଦାନ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ସଂଶୋଧନ ଥିଲା ।ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭିସିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଖାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମୟରେ, କେରଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଥିଲା ।

ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ବିଲ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସମୟସୀମା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି. ଆର. ଗଭଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ସମ୍ବିଧାନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା "ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ" "ସୀମିତ ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚ" ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଧାରା 142 ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ....ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ରାଜେଶ ଖୀମଜି ଶୁଣାଇଲା ଅଜବ କାହାଣୀ.. 'କୁକୁର ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ....ବିହାରରେ ‘ସୁଶାସନ ବାବୁ’ ସରକାର ଆରମ୍ଭ, ଦଶମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ....ମୋହନଙ୍କ 8 ସୁତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; 'ସେବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ'

TAGGED:

PRESIDENTIAL REFERENCE SC
PRESIDENTIAL REFERENCE ARTICLE
PRESIDENTIAL REFERENCE
SUPREME COURT ON PENDING BILLS
PRESIDENTIAL REFERENCE JUDGEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.