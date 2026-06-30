ଆଶାରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମନା କରିବା ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଶାରାମଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 30, 2026 at 3:27 PM IST
SUPREME COURT ISSUES NOTICE, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବଘୋଷିତ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି । ଆବେଦନରେ ସେ ଏକ ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ୨୦୧୩ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏମ୍ଏମ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ଶୀଳ ନାଗୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆଶାରାମଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମହକିଲ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବହୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜଣେ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଜାମିନ ଦେଉନାହୁଁ ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ, ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ଯେ ଜାମିନ ଜରୁରୀ କି ନାହିଁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ।"
ଆଶାରାମଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମହକିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲେ କେବଳ ଜାମିନ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ବୟାନ ଶୁଣିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଜରୁରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ ।
ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଶାରାମଙ୍କ ଦୋଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଏବଂ ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା (POCSO) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ penetrative sexual assault ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୮ରେ, ଆଶାରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା, ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା (POCSO) ଆଇନ ଏବଂ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ, କାଲି ହୋଇଥିଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ