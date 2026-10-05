ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ-୬କୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହୁଁ’: CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି ମାମଲାରେ ECI, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍
CEC ଏକତରଫା ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ; ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ମାମଲା ଚାଲିବାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 1:54 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସହମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏକତରଫା ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ECIର ଜବାବ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ; CEC ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବସମ୍ମତି ବିନା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ନୋଟିସ୍ ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଯଦି ଦେଖାଇପାରନ୍ତି ଯେ ABC ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ୍ମତି ବିନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବୁ।”
ଏଥିସହ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫର୍ମ-୬ରେ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ସଂଶୋଧନକୁ ଏହା ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, “ସଂଶୋଧିତ ଫର୍ମ-୬କୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହୁଁ, ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ।”
ECI ପକ୍ଷରୁ ECINET ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ-୬ ଆବେଦନରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (SIR) ଘୋଷଣା ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନଲାଇନ୍ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜେ, ନିଜ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପା-ଜେଜେମା’ଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ SIR ଭୋଟର ତାଲିକା ସହ ମ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଫଳରେ ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
CEC ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ମାମଲା ଚାଲିବାର ସୁରକ୍ଷା (immunity from prosecution)ର ବୈଧତା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ CEC ଏକତରଫା ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତେବେ CEC କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତି ବିନା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ମନା କରିଛନ୍ତି।
ରାକେଶ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ। CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସହମତି ବିନା କଥିତ ଭାବେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ କରିଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବେଦନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି।
PILରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଧିକୃତ ଘୋଷଣା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CECଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଯୋଶୀଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ। ଏବଂ ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟ ଖାଲି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଗଠିତ ଏକ କମିଟିର ସୁପାରିସ ଆଧାରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ।
“ବହୁ-ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା” ପାଇଁ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଆବେଦନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗତ ୧୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସାନ୍ଧୁ ଓ ଯୋଶୀ ଅନ୍ତତଃ ୧୪ ଥର SIR ସମ୍ପର୍କିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଦେଶ ଉପରେ ରେକର୍ଡରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାର କିମ୍ବା ସୁପାରିସ ବିନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।