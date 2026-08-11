ETV Bharat / bharat

ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଟୋକିଓରୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ ଜାରିକଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଝିଅ ଟୋକିଓରୁ ତାଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।

SC Issues Notice To Centre After Netaji Bose's Daughter Seeks Return Of His 'Ashes' From Tokyo
ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଟୋକିଓରୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୋଟିସ ଜାରିକଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 11, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ASHES OF NETAJI BOSE, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟୋକିଓର ରେଙ୍କୋଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନେତାଜୀ ବୋଷଙ୍କ ଝିଅ ଅନିତା ବି. ଫାଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏ.ଏମ୍. ସିଂଘଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାତି ଆଶିଷ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେତାଜୀଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ବୋଷଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଚିତାଭସ୍ମକୁ ଦେଶକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ଆଶିଷ ରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏ.ଏମ୍. ସିଂଘଭି ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଂଘଭି ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଝିଅ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବେ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବେଦନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ଏବଂ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେଥର କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବ । ସିଂଘଭି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଥିଲେ, "ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ... ଏହି ଆବେଦନ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସୁଛି ? ପ୍ରଥମେ, ଚିତାଭସ୍ମ କେଉଁଠାରେ ? ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ?" ସିଂଘଭି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଯିଏ 84 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦାରେ ଅଛନ୍ତି । ସିଂଘଭି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ନେତାଜୀଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମକୁ ଜାପାନର ରେଙ୍କୋଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, "କୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ପରିବାରର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ନିସନ୍ଦେହରେ ଏହି ଦେଶର ଜଣେ ମହାନ ନେତା । ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ତାଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ କରନ୍ତି ।" ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆବେଦନକାରୀ ନୁହନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଦିଅ... ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଚିତାଭସ୍ମ ଆମ ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଉ, ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ଜାଣି, ସିଂଘଭି ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସିଂଘଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଝିଅ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବେ । ତେଣୁ, ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଗଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନେତାଜୀଙ୍କୁ 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର' ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଜବାବ ତଲବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନେତାଜୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେବେ ବିଭାଜିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଭାରତ: ଡୋଭାଲ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

NETAJI BOSE DAUGHTER MOVES SC
ASHES OF NETAJI BOSE
NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ
NETAJI BOSE DAUGHTER MOVES SC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.