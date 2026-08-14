ETV Bharat / bharat

'ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ; ଏହି ମାମଲା ମୁଁ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ': ବିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସିଜେଆଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ଓକିଲ ଭାବେ ଏନରୋଲ କରିବାରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍କୁଲାର ଉପରେ ସିଜେଆଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

File photo of CJI Surya Kant (
File photo of CJI Surya Kant (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 14, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CJI SURYA KANT ON BCI DIRECTIVE, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ହାଇଦ୍ରାବାଦର NALSAR ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 2026 ବ୍ୟାଚର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ଏନରୋଲ୍ ନକରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲ୍ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବାର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BCI) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛି ।

CJI କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । CJI କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଥିଲା।

CJI କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2026 ବ୍ୟାଚର ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ଓକିଲ ଭାବେ ନାମଲେଖା ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ବାର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍କୁଲାର ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

File photo of CJI Surya Kant
File photo of CJI Surya Kant (ANI)

କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BCI) ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲଗୁଡ଼ିକୁ NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2026 ବ୍ୟାଚର ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ଓକିଲ ଭାବେ ଏନରୋଲ୍ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବାର କାଉନସିଲ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରିଛି ।

ଏକ ନୂତନ ଯୋଗାଯୋଗରେ, ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ବାର କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଉପରେ ପରିଷଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପରେ, ସଦସ୍ୟମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ NALSAR ଛାତ୍ର (2026 ପାସ୍-ଆଉଟ୍) ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ଏହି ଅସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ ।"

ଯୋଗାଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲରେ NALSAR ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମଲେଖା ଉପରେ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଆସିଥିଲା ​​ଯେ, ବିଦାୟୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ CJIଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NALSAR 2026 ସ୍ନାତକଙ୍କ ନାମଲେଖା ନିଷେଧ କରିବା ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ BCIର ସଂଶୋଧନ: 'ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

CHIEF JUSTICE OF INDIA SURYA KANT
NALSAR UNIVERSITY OF HYDERABAD
BAR COUNCIL OF INDIA
NALSAR ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
NALSAR UNIVERSITY ROW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.