୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ; ୨୦୨୪ର ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ; ଏଥିସହ ୧୯୮୮ ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ୨୦୨୪ରେ ରସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା।
Published : August 21, 2026 at 4:05 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶେଷରେ ୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେଲ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ ରସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ୨୦୨୪ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ୧୯୮୮ରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।
୧୯୨୦ ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ରସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ୧୯୯୪ରେ ୬୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ବିଚାରପତି ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି।
ଅର୍ଥାତ୍, ତାଙ୍କର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
- ୨୦୨୪ରେ ମିଳିଥିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ
୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ରସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ/ପାରୋଲ୍ରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳ ବୟସଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ୧୦୪ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
- ୧୯୮୮ରୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ
୧୯୮୮ରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୧୯୯୪ରେ ମଣ୍ଡଳ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୬୮ ବର୍ଷ ଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ୨୦୧୮ରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷସିଦ୍ଧିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଣ୍ଡଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା।
୨୦୨୦ରେ ୯୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଣ୍ଡଳ ଅକାଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସ ଓ ବୟସଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସେ ଏହି ଆବେଦନର ଆଧାର କରିଥିଲେ। ୨୦୨୧ ମେ’ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୩୮ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏବେ ୧୦୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମାମଲାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ ୨୦୨୪ର ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।