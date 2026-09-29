ଔଷଧ ଦରରେ ତାରତମ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଚାରିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଗିବେ ?
କ୍ୟାନସର ଔଷଧ ଦାମରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ୍ । କ୍ୟାନସର ଔଷଧର ଏମଆରପି 27 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଖୁଚୁରାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦର 3000 ଟଙ୍କା ଅଟେ ।
Published : September 29, 2026 at 5:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଔଷଧ ଗୁଡିକର ରିଟେଲର ଦର ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧ ଦର ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ତଫାତ୍ ରହୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ସମାନ ନୀତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଥିରେ MRP (ସର୍ବାଧିକ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ) ଓ PTR (ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା)ଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟର 16 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ କହିଥିଲେ, ଏକ ଇଞ୍ଜେକସନର MRP, 22,437 ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଏହା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ପାଇଁ 3,520 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ରୋଗୀଟିକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୋକାନରୁ ସେହି ଇଞ୍ଜେକସନ ରୋଗୀ ଆଣେ ତାହାର ଦର ଦେଖି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ । ଔଷଧ ଦରରେ ଏତେ ସାମଞ୍ଜସ କାହିଁକି । ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପକେଟ୍କୁ ଯାଉଛି ପଇସା ।
କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ?
ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ ରୋକିବା ଓ କରଦାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ସରଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଡର (DPCO) ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଜିନକୁ ଏମଆରପି ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 16 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା । ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଓ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାରୁ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଔଷଧ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଔଷଧ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନରାଲ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟା ଭାଟ୍ଟି ଏକ ନୋଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, ଯଦି କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଲେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ । ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମାନ ରହିବ ।
ଔଷଧ ଦାମରେ ତାରତମ୍ୟ:
ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାନସର ଔଷଧର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ କ୍ୟାନସର ଔଷଧର ଏମଆରପି 27 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏହା ଖୁଚୁରାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟର ଦର 3000 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଦାମର ତାରତମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ମେଡିକାଲ ଗୁଡିକ କିପରି ନିଜ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ମେଡିସିନ ନେବାକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।
ଦରରେ ଏପରି ତାରତମ୍ୟ ରହିଲେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ଔଷଧକୁ ନେଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ । ଏହି ଔଷଧ ନକଲି ନା ଅସଲି । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ କାହା ଖାତାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ...
ସଲିସିଟର କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ଏହାର ଲାଭ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥାଏ । ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ ନୁହେଁ । କ୍ଷତି ସହେ ଟିକସଦାତା । ଏହି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, DPCOକୁ ସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ରଖାଯାଇଛି । ଜଷ୍ଟିସ ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, ‘ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦାମ ବଢାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ।’