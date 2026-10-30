ବିଫଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସହମତିଭିତ୍ତିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ; କେରଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 5:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଫଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ରୂପ ଦେବାର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍. ମହାଦେବନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେରଳର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ବିଫଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅଦାଲତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯୌନ ହିଂସା, ବଳପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ସହମତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଠକେଇ ଓ ଚାପ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ। ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସହମତି ଏବଂ ସହମତିରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ମତରେ, ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖି ଉପୁଜୁଥିବା ଅନୁତାପ ଆଧାରରେ ଏକ ସହମତିଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅପରାଧରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। କାରଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ସହମତିଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ଏହାସହ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରୁ ଓହରିଯିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଠକେଇ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୁହେଁ।"
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହମତିଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତାରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବରଂ ଏହା ଅପରାଧର ମୂଳ ଅଭିଯୋଗକୁ ହିଁ ନକରିବା ସହ ସମାନ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ପିଟିସନ୍ ଏବଂ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାଖଲ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ପକ୍ଷର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହମତି ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ପୀଡ଼ିତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଠକେଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଭଙ୍ଗ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୬ ମସିହାରୁ ୨୦୦୩ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂରଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।