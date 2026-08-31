CJP ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନିଷିଧ କରିବାକୁ ମନାକଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ: କହିଲେ,'ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁମାନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ'
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନିଷିଧ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।
By Sumit Saxena
Published : August 31, 2026 at 4:26 PM IST
SC DECLINES TO CURB CJP MARCH, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଇନଗତ ରହିବ । "ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଭୁଲ ଘଟିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ...," ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ଭି ମୋହନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ।
ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲ ରିଜୱାନ ଅହମ୍ମଦ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, "ଦାବି କ'ଣ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କି? ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆରରେ ନାମିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା । ତେଣୁ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା ମାଗୁଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ... କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ?"
ଯଦି ସରକାର ଅନୁମତି ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତତ୍କାଳ ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆସିପାରିବେ..." ସିଜେଆଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଡ଼ିତ: ପ୍ରଥମ, ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ଏକ ନୀତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ।"
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଚରଣ କରିବେ । ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଭୁଲ ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ..."
ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଠାରେ ଅଛି... ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି... ଈଶ୍ୱର ନକରନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟୁ - ସିଜେପିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୁଏତ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଯୋଗୁଁ..."
ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 କିମ୍ବା 4 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲା ଶେଷରେ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆବେଦନକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାମଲା ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରୁଛି । ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେପରି BNSS ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ।" ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ । ସେମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଆଇନଗତ, ଅବୈଧ କିମ୍ବା ବୈଧ..."
ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ସବୁକିଛି ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଦୟାକରି ଆମେ ଗଠନ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।"
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମିଟି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିକୁ "ନିରପେକ୍ଷ ଅମ୍ପାୟାର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଂଶୀଦାରମାନେ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାମଲା ରିଜୱାନ ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ଆବେଦନରେ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସିଜେପିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆବେଦନକାରୀ ସଂସଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆବେଦନରେ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା: ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଜଷ୍ଟିସ ଆର୍. ସୁଭାଷ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ CJPର ନୂଆ ଅଭିଯାନ, ଗାଁ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ଦୀପକେ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ