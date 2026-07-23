ETV Bharat / bharat

ହନିମୁନ୍ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଜାମିନ ବାତିଲ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ; ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାମିନରେ ରହିଲେ ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ

Meghalaya honeymoon murder case
File photo of Sonam Raghuvanshi and her now dead husband Raja Raghuvanshi. (Arrangement)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଘାଳୟରେ ଗତବର୍ଷ ହନିମୁନ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୋନମଙ୍କ ଜାମିନରେ ରହିବା ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କୁ ୩ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍.ଏମ୍. ସୁନ୍ଦରେଶ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପି. ବି. ବରାଳେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁମୌଳି କୁମାର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ମେଘାଳୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ।

ସୋନମଙ୍କୁ ୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମେଘାଳୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗିରଫର କାରଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାଯାଇନଥିବା ଦାବିକୁ ଆଧାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫର କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତଦନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁନଃ ଗିରଫ କରିବାରେ ଏହା କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେନାହିଁ।

ରାୟ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ କହିଥିଲେ, "ଏହି ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବାଦୀ ଜାମିନ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହଁନ୍ତି। କେବଳ ମାମଲାର ମେରିଟ୍ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଏପରି ମାମଲା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଗିରଫର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାଯାଇନଥିଲା। ଗିରଫର କାରଣ ଜଣାଇବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।"

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନମଙ୍କୁ ଗିରଫ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦୁଇଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ପୂର୍ବ ରାୟକୁ ଆଧାର କରି ଭୁଲବଶତଃ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ। "ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ, ଜାମିନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ ଏବଂ ଜେଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ମାମଲାର ବିଚାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆଦେଶ ଅନ୍ତିମ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।"

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କ ଜାମିନରେ ରହିବା ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି।"

ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସୋନମ ପୁଣିଥରେ ଜାମିନ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।

ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ସୋନମ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ୧୦ ଦିନ ପରେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହର ମୁହଁ ଏତେ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ, ଟାଟୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନମ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଜଣାଇବାକୁ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, "ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଗୋଟିଏ, ଆମେ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ରାୟ ଦେବୁ। ଅଥବା, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିବୁ, ପରେ ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରିବୁ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।"

ସୋନମଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ, ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ, ସେ ଶିଲଂରେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରହିବେ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ।

ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, ଗିରଫ ମେମୋରେ ଭୁଲବଶତଃ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା ୧୦୩ (ହତ୍ୟା) ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧାରା ୪୦୩ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଟାଇପିଂ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗିରଫ ଅବୈଧ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଜାମିନ ଆବେଦନରେ ସୋନମ ଗିରଫର କାରଣ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ବିବାଦ କରିନଥିଲେ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମେଘାଳୟର ସୋହ୍ରା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇରୁ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରାଜ କୁଶୱାହା ଏବଂ ଭଡ଼ାରେ ନିଯୁକ୍ତ ତିନିଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ମେଘାଳୟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର (ମାଚେଟି)ରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ: ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

TAGGED:

SONAM RAGHUVANSHI
SUPREME COURT
MEGHALAYA
HONEYMOON MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.