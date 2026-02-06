ETV Bharat / bharat

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ; କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ

ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି, ନାବାଳିକାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅବୈଧ । କାରଣ ସେ ନାବାଳିକା ।

Supreme Court
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ANI)
ETV Bharat Odisha Team

February 6, 2026

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇ ଗର୍ଭ ଧାରଣର 30 ସପ୍ତାହରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କୌଣସି ମହିଳା ବିଶେଷ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଭା ଧାରଣ କରିବାକୁ ବଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଝିଅର ମାନସିକତା ତାକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯଦି ଜଣେ ମାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ । କୋର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ଜଣେ ଝିଅର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପକାଇପାରେ । ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ବି ଭି ନାଗରତ୍ନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲ ଭୁୟାଂଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ 30 ସପ୍ତାହ ଗର୍ଭବତୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ କି ନାବାଳିକା ଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି, ନାବାଳିକା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅବୈଧ । କାରଣ ସେ ନାବାଳିକା । ଏକ ସମ୍ପର୍କରୁ ସୃଷ୍ଟ ଦୁର୍ଭଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରୁ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ବେଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ସହମତିରେ ହୋଇଥିଲା କି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ପରିଣାମ ଥିଲା ତାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାର ମା ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମାଆର ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆବେଦନକାରୀ (ନାବାଳିକାଙ୍କ ପିତା)ଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ।"

ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଆବେଦନକାରୀ ନାବାଳିକା ଝିଅର ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୁମ୍ବାଇର ଜେଜେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

