ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

2018ର କମନ କଜ୍‌ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନର ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବେ କରାଯାଇଛି । 32ବର୍ଷୀୟ ହରିଶରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।

Supreme Court Allows Passive Euthanasia For 32-Year-Old Man In Vegetative State For 13 Years
13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ (Etv Bharat)
By Sumit Saxena

Published : March 11, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା 32 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପର୍ଦ୍ଦିୱାଲା ଏବଂ କେଭି ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, 2018ର କମନ କଜ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନର ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବେ କରାଯାଇଛି ।

ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ଆବେଦନର ବିଚାର କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ରହିଥିବା ହରିଶଙ୍କ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାଢିନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି ଏବଂ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପରିବାରର ଓକିଲ ରଶ୍ମୀ ନନ୍ଦନ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ । ହରିଶ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା PEG ଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଲିନିକାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ (CAN) ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

କଣ କହିଲେ କୋର୍ଟ ?

ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ତଥା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏହି ନିଷ୍କର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା CAN ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍‌ । କାରଣ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ ।

ଚାରି ମହଲାରୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ ହରିଶ:

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, 2013ରେ ହରିଶ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥାନର 4ର୍ଥ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ରେନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ସେବେ ଠାରୁ ସେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି, ସେ 100 ପ୍ରତିଶତ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିନାହିଁ ।

ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତିବୃନ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ହରିଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେମାନେ ଜଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ହରିଶ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

