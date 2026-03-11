ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
2018ର କମନ କଜ୍ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନର ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବେ କରାଯାଇଛି । 32ବର୍ଷୀୟ ହରିଶରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ।
By Sumit Saxena
Published : March 11, 2026 at 1:08 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା 32 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପର୍ଦ୍ଦିୱାଲା ଏବଂ କେଭି ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, 2018ର କମନ କଜ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନର ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବେ କରାଯାଇଛି ।
ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ଆବେଦନର ବିଚାର କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । 13 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ରହିଥିବା ହରିଶଙ୍କ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାଢିନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି ଏବଂ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପରିବାରର ଓକିଲ ରଶ୍ମୀ ନନ୍ଦନ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ । ହରିଶ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା PEG ଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ଲିନିକାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ (CAN) ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
କଣ କହିଲେ କୋର୍ଟ ?
ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ତଥା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏହି ନିଷ୍କର୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା CAN ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ ।
ଚାରି ମହଲାରୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ ହରିଶ:
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, 2013ରେ ହରିଶ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥାନର 4ର୍ଥ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ରେନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ସେବେ ଠାରୁ ସେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି, ସେ 100 ପ୍ରତିଶତ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିନାହିଁ ।
ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତିବୃନ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ହରିଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ସେମାନେ ଜଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ହରିଶ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଲକିସ ବାନୋ ମାମଲାରେ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ 'ସୁପ୍ରିମ' ଝଟକା, 11 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଜେଆଇଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ