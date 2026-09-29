ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବିବାଦ; CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଏର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି
ଆବେଦନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କମିଶନରଙ୍କ ସହମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକାକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ।
Published : September 29, 2026 at 3:58 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗତ ଏକ ନୂଆ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆବେଦନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଯୋଶୀଙ୍କ ସହମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକାକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବେଦନକାରୀ ରାକେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିକାଶ ସିଂହ ଏହି ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତ କିମ୍ବା ବହୁମତ ଭିତ୍ତିରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଏହି ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ସେ କହିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି । କାରଣ ଆୟୋଗ ଯଦି ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ..? କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା କଣ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ସିଂହ କହିଥିଲେ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ଆବେଦନ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟର ଦିନକ ପରେ ଆସିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂପର୍କରେ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ 14 ଥର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଫର୍ମ 6 (ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ)ରେ ହେଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସପ୍ଟଓୟାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ତିନିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହମତି ରହିଛି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବା ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆବେଦନରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ କ୍ଷମତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଆବେଦନରେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସେହି ଅଧିକାର ବା କ୍ଷମତା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବଳରେ ସେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ନିର୍ବାଟନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 324 ଦ୍ୱାରା ସାମୁହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଅଥଚ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 324 (3) ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି । ଆୟୋଗକ ସାମହିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ଫର୍ମ-6 ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ 1960 ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ଆବେଦନ ଅନୁସାରେ, କମିଶନର ଯୋଶୀ 2026 ମେ 16 ତାରିଖରେ ଫାଇଲରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ କମିଶନର ସାନ୍ଧୁ 2026 ମେ 19ରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯେ, SIR ସହ ଜଡିତ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡକୁ ଫର୍ମ-6ରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ସଂଶୋଧନରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ଆଇନଗତ ଆଧାର କ'ଣ? ଏହାଛଡା ଯୋଶୀ ଓ ସାନ୍ଧୁଙ୍କ ଲଗାତାର ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ପଦରେ ରହିବା, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସମବେଦନା ସମାଧାନ ନୁହେଁ ; ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ