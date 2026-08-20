20 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି, ଦୁଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଗତ 1996 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
Published : August 20, 2026 at 1:30 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୁଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି । ୧୯୯୬ ମସିହାରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି ।
ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିଲା ମାମଲା
ଜଷ୍ଟିସ ଉଜ୍ଜଲ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଅତୁଲ ଏସ ଚାନ୍ଦୁରକରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ପିଅନଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଚ ନିଜ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଅନଙ୍କ ପାଖରୁ କେବଳ ୨୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ନୋଟ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ୧୯୮୮ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୭, ୧୨ ଏବଂ ୧୩(୧)(ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ A1 ଏବଂ A2 ର ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନାହିଁ । ଇଦ ପର୍ବ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି A2 ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି ।
ପିଅନଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ୨୦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କାଏମ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ । ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦିଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ A1 ଠାରୁ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ A2 କୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଯେଉଁ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ସାରିଥିଲା ।
1996ରେ ଛାତ୍ର କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ
ଗତ 1996 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ରିହାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏକ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ବେଚରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜଣେ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ ୧୨୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ୨୦ ଟଙ୍କା ପିଅନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୭ ଏବଂ ୧୩(୧)(ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ। ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଗତ 22 ଜାନୁଆରୀ 2015 ତାରିଖର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମିଳିତ ରାୟ ଦ୍ୱାରା କାଏମ ରହିଥିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଗତ ୧୯୯୯ ମସିହାର ରାୟକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ୧୯୮୮ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୭, ୧୨ ଏବଂ ୧୩(୧)(ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜାମିନ ବଣ୍ଡ୍ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧିକ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ PIL ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨କୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ