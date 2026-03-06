ସୁଖୋଇ-30 MKI ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ; ଦୁଇ IAF ପାଇଲଟ ଶହୀଦ
ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଖୋଇ-30 MKI ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ପାଇଲଟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Published : March 6, 2026 at 11:36 AM IST
ତେଜପୁର (ଆସାମ): ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଖୋଇ-30 MKI ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ 2 ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଲଟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ନିୟମିତ ତାଲିମ ମିଶନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା । ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କ୍ବାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଅନୁଜ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପୂର୍ବେଶ ଦୁର୍ଗାକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା IAF ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
IAF acknowledges the loss of Sqn Ldr Anuj and Flt Lt Purvesh Duragkar, who sustained fatal injuries in the Su-30 crash. All personnel of the IAF express sincere condolences, and stand firmly with the bereaved family in this time of grief.@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD… pic.twitter.com/zUtfUJ2ewr— Indian Air Force (@IAF_MCC) March 6, 2026
IAFର ସମବେଦନା:
Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, IAF ମୃତ ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଫୋର୍ସ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ।
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ:
IAF କହିଛି ଯେ, ରାତିରେ ଉଡ଼ାଣ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସୁଖୋଇ ଜେଟ୍ ସହିତ ଉଡ଼ୁଥିଲା । ତାଲିମ ମିଶନ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବେସକୁ ଫେରି ନଥିଲା । ରାଡାରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପରେ ବୋରପୁଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7.42 ସମୟରେ ଜେଟ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ନିଲିପ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୋକିହୋଲା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିମାନର ଜଳୁଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବିମାନ ଏବଂ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବାୟୁ ସେନାର ଟିମ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପାହାଡ଼ିଆ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ IAF ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମବେଦନା:
ଗୁରୁବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାରତର ଏହି ସାହସୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ।"
ସୁଖୋଇ Su-30 MKI :
ସୁଖୋଇ Su-30 MKI ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ, ଟ୍ୱିନ୍ଜେଟ୍ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ଏୟାର ସୁପିରିଓରିଟି ଫାଇଟର, ଯାହା ଋଷିଆନ୍ ବିମାନ ନିର୍ମାତା ସୁଖୋଇ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ପାଇଁ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL) ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ । ସୁଖୋଇ Su-30 ଏକ ଭାରୀ, ସବୁପାଗରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା, ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ।