ଦିଲ୍ଲୀ IIT PhD ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏତଲା ରୁଜୁ
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ଭଡା ଘରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟି କଲେଜର ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର ଅଚେତ୍ ଓ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ।
Published : October 5, 2026 at 10:05 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟିରେ ପିଏଚଡି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏତଲା (FIR) ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ଅକ୍ଟୋବର 4) କିଶନଗଢ ଥାନା ପୋଲିସ କେସ-ନମ୍ବର 243/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏନେଇ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିସିପି ଅମିତ୍ ଗୋଏଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । BNS ଧାରା 108 (ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା) ଅନୁସାରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମୃତ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର ହେଲେ ମନିଷ ଆନନ୍ଦ । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଭଡା ଘରୁ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର ମନିଷ ଅଚେତ୍ ଏବଂ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘରଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମୁନରିକାରେ ରହିଛି । ଘର ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିବା, ପଡୋଶୀ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡୋଶୀ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 45ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା । ହେଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନଥିଲା । ଶେଷରେ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ଛାତ୍ର ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏତଲା ରୁଜୁ:
ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିସିପି ଅମିତ୍ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନାହିଁ । ମୁନରିକା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଭଡା ଘରେ ଘଟିଛି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ପରିବାର ଲୋକେ କାହା ବିରୋଧରେ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ।
ଏତଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଜୀବନ ହାରିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ:
ଜୀବନ ହାରିବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ । କିମ୍ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହା ସହ କଥା ହୋଇ ନିଜ ମନର ଅକୁହା କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ନେହା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି । ସ୍ନେହା ଫାଉଣ୍ଡେସନ - ଫୋନ ନମ୍ବର 04424640050 (24x7 ଉପଲବ୍ଧ) କିମ୍ବା ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 9152987821 (ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ)କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ।