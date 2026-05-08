ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
କାଲି ଦିନ 11ଟାରେ ଶପଥ ନେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ।
Published : May 8, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 5:35 PM IST
କୋଲକତା: ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚିତ । କାଲି ଦିନ 11ଟାରେ ଶପଥ ନେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । କୋଲକତାର ବ୍ରିଗେଡ ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ । ଆଜି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ ଦଳର ନେତା ଚୟନ କରାଯାଇ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅମିତ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
କାଲି ଶପଥ ସମାରୋହ
ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କୋଲକାତାର ପରେଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ପ୍ରଥମଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିପୁଳ ଜନମତରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ବିଜେପି ।
ମମତାଙ୍କ ଗଡରେ ବିଜୟ ପତାକା
ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତାଙ୍କ ଆସନ ଭବାନୀପୁର ଓ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ । ଗତ 2021ରେ ମମତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରୁ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଭବାନୀପୁରରୁ ମମତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ।
କାହାକୁ କେତେ ମିଳିଛି ଆସନ ?
ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନମତ..
- TMC-80
- BJP-207
- ଅନ୍ୟ ଦଳ -6
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା:
ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥମୁନି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା । ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଗତକାଲି ମମତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଅଖିଳେଶ:
ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଗତକାଲି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମମତା ବାନାର୍ଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ମମତା ହାରି ନାହାନ୍ତି ବଂର ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ:
ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ ରବି । ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରିଥିଲେ ମମତା । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ।
