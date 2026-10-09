ସେମାନେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଜୁଲାଇରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ FIR ରଦ୍ଦ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ସୁମିତ ସକ୍ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 9, 2026 at 5:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୁବକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିରହିଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) କହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ରୁଜୁ କରିଥିବା FIRଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଏତଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିବା ନିଜର ଆଦେଶର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଦାଲତକୁ ଆସି ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେବାର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଏଲ୍. ରମଣନାଥନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଜେ. ନେଡୁମ୍ପରା ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଲିସ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ସଂସ୍ଥା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଆଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପ୍କେଙ୍କୁ ଜଣେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓକିଲ ନେଡୁମ୍ପରା ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରକୃତ ମାମଲାକାରୀ ନଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍)ର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪୨ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯନ୍ତରମନ୍ତର ବିକ୍ଷୋଭ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪୨ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଅଦାଲତ ସବୁବେଳେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଠିକ୍ ଆଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓକିଲ ନେଡୁମ୍ପରାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ, ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଦାଲତକୁ ଆସିବା ଓ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେବାର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ।”
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଦେଶରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଜନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସେହି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର କିମ୍ବା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଏଥିରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଧାରଣା ଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
“ସେମାନେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଏକ ସମୟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ...” ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମତ ରଖିଥିଲେ।
ଓକିଲ ନେଡୁମ୍ପରାଙ୍କ ମହକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନରେ ମଗାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବାସ୍ତବରେ FIRଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ସମାନ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଆବେଦନ ଧାରା ୧୪୨ର ପ୍ରୟୋଗ କରି FIRଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଆଦେଶର ପୁନର୍ବିଚାର ଲୋଡ଼ିବା ଭଳି।”