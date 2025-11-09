ETV Bharat / bharat

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ-ଜାପାନ, ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ

ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳରେ 5.4 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2025 at 2:44 PM IST

Updated : November 9, 2025 at 3:35 PM IST

Earthquake at Andaman Islands, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର(ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ): ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳ । 5.4 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳରେ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ଣରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । ସେପଟେ ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ 6.7 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି:

ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ରହିଛି । ଏହାର ଗଭୀରତା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 90 କି.ମି ରହିଛି ବୋଲି ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି । 5.4 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ବାରା ଧନଜୀବନ ହାନି ତଥା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଷୟରେ:

  1. ତୀବ୍ରତା: 5.4
  2. ଅକ୍ଷାଂଶ (Latitude): 12.49 N
  3. ଦ୍ରାଘିମା(Longitude): 93.83 E
  4. ତାରିଖ ଓ ସମୟ: 09/11/2025 12:06:28 IST
  5. ଗଭୀରତା: 90 Km
  6. ଭୂକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ: ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର

ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି:

ସେହିପରି ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ 6.7 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜାପାନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ପାଖାପାଖି 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତମହାସାଗରରେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଏହାର ଗଭୀରତା 30 କି.ମି ରହିଛି । ଜାପାନର ଭୌଗଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

