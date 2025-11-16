ETV Bharat / bharat

କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧସିଲା ପଥର ଖାଦାନ: ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପଥର ତଳେ 11 ଜୀବନ

ବିଲି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦବି ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ।

Police personnel and other officials at the spot after a portion of a stone quarry collapsed
Police personnel and other officials at the spot after a portion of a stone quarry collapsed (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସୋନଭଦ୍ର(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ପଥର ଖାଦାନରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଖାଦାନରୁ ପଥର ଖସିବାରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦବି ଯାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏପରି ଅଘଟଣ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଲ୍ଲି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଖନନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍‌ପି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଗୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ଧାର ହେବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

Stone quarry collapses in Sonbhadra Rescue operation underway
କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧସିଲା ପଥରଖାଦାନ (ETV Bharat)

ଧସିଲା ପଥର ଖାଦାନ:

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଓବରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲ୍ଲି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ପଥର ଖାଦାନ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ମାଇନିଙ୍ଗ ୱାର୍କରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରନ୍ତି । ସବୁଦିନ ଭଳି ଶନିବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଯସ୍ତ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଥର ଖାଦାନ ଧସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପଥର ଖାଦାନ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

Stone quarry collapses in Sonbhadra Rescue operation underway
ପଥର ଖାଦାନରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat)

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ:

ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଚାରି ଆଡ଼େ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପୋକଲେନ ଓ ଜେନେରେଟ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଥିଲା । ପଥର ଖାଦାନର ଗଭୀରତା 500 ମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଭାବୁକ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ:

ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଗୌଡ଼ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।' ଏହା କହି ସେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।

Stone quarry collapses in Sonbhadra Rescue operation underway
କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧସିଲା ପଥରଖାଦାନ (ETV Bharat)

ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ 1ରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗି ପାରେ ।" ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଥର ତଳେ ଦବି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ NDRF ଓ SDRFର ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ଦବି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।

Stone quarry collapses in Sonbhadra Rescue operation underway
ପଥର ଖାଦାନରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ :

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2025; ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ଯକ୍ତିତ୍ବ

ବିହାରରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୨% ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ୯୦% ଧନୀ

"ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରୁଛି..." ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜନୀତି

ବିହାରରେ କ୍ଲିନସ୍ୱିପ୍ କଲା ଏନଡିଏ, କେତେ ପାଓ୍ୱାରଫୁଲ୍ ନୀତିଶ ?

ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ବିଜୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯାଦୁ, ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଦମଦାର ରେକର୍ଡ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

UP STONE QUARRY COLLAPSE
STONE QUARRY ACCIDENT UP
RESCUE OP UP STONE QUARRY COLLAPSE
ସୋନଭଦ୍ର ପଥର ଖାଦାନ ଦୁର୍ଘଟଣା
SONBHADRA STONE QUARRY COLLAPSES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.