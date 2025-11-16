କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧସିଲା ପଥର ଖାଦାନ: ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପଥର ତଳେ 11 ଜୀବନ
ବିଲି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦବି ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ।
Published : November 16, 2025 at 1:32 PM IST
ସୋନଭଦ୍ର(ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): ପଥର ଖାଦାନରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଖାଦାନରୁ ପଥର ଖସିବାରୁ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦବି ଯାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏପରି ଅଘଟଣ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଲ୍ଲି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଖନନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଗୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ଧାର ହେବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଧସିଲା ପଥର ଖାଦାନ:
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଓବରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲ୍ଲି ମାର୍କୁଣ୍ଡି ପଥର ଖାଦାନ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ମାଇନିଙ୍ଗ ୱାର୍କରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରନ୍ତି । ସବୁଦିନ ଭଳି ଶନିବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ଯସ୍ତ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଥର ଖାଦାନ ଧସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପଥର ଖାଦାନ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ:
ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଚାରି ଆଡ଼େ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପୋକଲେନ ଓ ଜେନେରେଟ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଥିଲା । ପଥର ଖାଦାନର ଗଭୀରତା 500 ମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଭାବୁକ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଗୌଡ଼ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଖଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।' ଏହା କହି ସେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ 1ରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗି ପାରେ ।" ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଥର ତଳେ ଦବି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ NDRF ଓ SDRFର ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ଦବି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ