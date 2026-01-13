ବୁଲା କୁକୁର କାମୁ଼ଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ-ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁକୁର କାମୁଡା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ, ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡାରେ କେହି ଆହତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର । ଏହି ରାଶି ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଏନଭି ଅଞ୍ଜରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କହିଥିଲେ, 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି ।
75 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଏ ନେଇ କିଛି ବି କରି ନାହାଁନ୍ତି-ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବି କରି ନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । କୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବ । ଜଷ୍ଟିସ ନାଥ କହିଥିଲେ, କୌଣସି କୁକୁର କାମୁଡାରେ ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧା ଆହତ ହେଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସରାକରଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ । ଗତ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଏ ନେଇ କିଛି ବି କରି ନାହାଁନ୍ତି । ଏକ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମାନେକା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଏହା କରିବା ଦରକାର ମାଇଁ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
କୁକୁରପ୍ରେମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି
ଜଷ୍ଟିସ ନାଥ କହିଥିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି । ସେମାନେ କୁକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିସରରେ, ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ । ସେମାନେ କାହିଁକି ସବୁଠି ଅଳିଆ ପକାଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବେ, କାମୁଡିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ?"
କୁକୁରମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରପତି ମୌଖିକ ଟୀପ୍ପଣି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, କୁକୁର କାମୁଡାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ । ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମାନେକା ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ସେ ବି କୁକୁର କାମୁଡାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ, ସମବେଦନା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କେବଳ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି । ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ।
ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ଯାହ କରିବା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି କୁକୁରଙ୍କ ଷ୍ଟେରେଲାଇଜେସନ ବା ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମାନବୋଚୀତ ବ୍ୟବହାର । ତେବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଛି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀଲ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
