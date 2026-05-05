ହାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଷ୍ଟାଲିନ; କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟକୁ 'ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ' ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛି
Published : May 5, 2026 at 3:50 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026ରେ ଡିଏମକେ (DMK)ର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ମଙ୍ଗଳବାର ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆରଲେକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଲିନ କାମଚଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଛି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଥଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ (TVK) 108 ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି । 238 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଗଢିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର 118 । ଟିଭିକେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଛୁଇଁ ନ ଥିଲେ ହେଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିବା ଦଳ ତେଣୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଡିଏମକେ 59 ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି । ଏଆଇଏଡିଏମକେ(AIADMK) 47ଟି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି ।
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக் கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களித்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை உண்மை உணர்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 5, 2026
ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଷ୍ଟାଲିନ
ପରାଜୟ ପରେ ଷ୍ଟାଲିନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଡିଏମକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ମତଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଷ୍ଟାଲିନ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, 'ଡିଏମକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛି ।'
ଷ୍ଟାଲିନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, 'DMK ମେଣ୍ଟ 1,54,82,782 ଭୋଟ ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜୟୀ ଦଳ 17.43 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୋଟ ସେୟାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାତ୍ର 3.52 ପ୍ରତିଶତ ।'
