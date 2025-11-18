ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡସ 2025: ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲା.. ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ
ଯେତେବେଳେ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରେ, ମତେ ଲାଗେ ଏହାଏକ ସୁଯୋଗ । ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି, ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାପାଇଁ ।
Published : November 18, 2025 at 6:22 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 6:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ:ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟୋଗୀ..ଜଣେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲା । ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି । ନିଜର ଏହି ଦକ୍ଷତା ଆଉ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ୟୁଥ ଆଇକନ ଭାବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାମୋଜୀ ଆୱାର୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ-2025 । ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରବିବାର ଦିନ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରଯାଇଛି ।
ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଥିଲେ ବୋଲା । ଦୃଷ୍ଟଶକ୍ତି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିଲା । 1991 ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ । ହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ର ଯିଏ କି ମାସାଚୁସେଟସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲଜି(MIT)ରେ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ସେତିକି ନୁହେଁ, 30 ବର୍ଷରୁ କମ ଫୋବର୍ସ ତାଲିକାରେ ସେ 30 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ।
ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 33 ବର୍ଷ । 2011 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବୋଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି । ତାଙ୍କର ଏହି କମ୍ପାନୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଜୈବବିଘଟନଶୀଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ 500 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡକଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । ଇଟିଭି ଭାରତର ନିଶାର ଧର୍ମାଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକ୍ଷାତରେ ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର:
ପ୍ରଶ୍ନ-ଅପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଏକ ଜୋଶ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏତେ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ କଣ ?
ଉତ୍ତର-ମୁଁ ଭାବେ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିଆସୁଛି । ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ସହ ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲଢି ଆସୁଛି । ଏସବୁ ହିଁ ମତେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛି ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲେ଼ଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରେ, ମତେ ଲାଗେ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ । ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡେ । ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ । ଏମିତି ଭାବେ ମୁଁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ । ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହ ମିଶନ୍ତି, ମୋ ସହ ମସୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନ ଥିବା ଲୋକ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ମନ୍ତ୍ର । ଯେତେବେଳେ କେହି ମତେ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ତୁମେ ଏହା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି କହେ ‘ମୁଁ କରି ପାରିବି ।’
ପ୍ରଶ୍ନ-ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଏମଆଇଟି ଛାତ୍ର ଭାବେ ମାସାଚୁସେଟସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲଜି(MIT)ରେ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉହାହରଣ ସାଜିଥିଲ । MITରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭତି କେମିତିଥିଲା କିଛି କହିବେ କି ?
ଉତ୍ତର-ସେ ଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧି ଭାବରେ ମନେ ରଖିନି । ତେବେ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା । କାରଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷକରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେବି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ମୋର ଭାରତରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ IIT, BITS ପିଲାନିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ MITରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲି । କାରଣ ଏହା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଯେପରି ସେ ସେହିପରି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ।
ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ସାମ୍ନା କରିନ ଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଫଳତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସଫଳତାର ପାହାଚ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବିଫଳତା ଦେଖିନ, କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ବି ହାସଲ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ବିଳାସର କୋଳରେ ବସି କିଛି ବି ସୃଷ୍ଟି କରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ । ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଏହା ମୋର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ରହିବ ‘ଆଗେଇ ଚାଲ..’
ପ୍ରଶ୍ନ-ବୋଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ଏହି ମିଶନକୁ କିପରି ରୂପ ଦେଇଥିଲା ?
ଉତ୍ତର- ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ଭାରତ ଫେରିବି ନା କର୍ପୋରେଟ ଆମେରିକାରେ ରହିବି ? ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ବିଫଳତା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି । ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସଠିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସଠିକ ସମର୍ଥନ ସହିତ ସଠିକ ବୟସରେ ସଠିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସଠିକ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦାନ ତଥା ସମର୍ଥନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ପାଉଥିବା ସମର୍ଥନ, ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।
ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ସମାଜକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଓ ସେହି ସହାନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି । ମୁଁ ଦୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବେ ସମାଜରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମୁଁ ସହାନଭୂତି ଓ କରୁଣାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବୀକା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
କରୁଣାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା । ବରଂ ଏହା ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ କେମିତି ବଞ୍ଚିହେବ ତାହା ଶିଖାଇଥାଏ । ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଣା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ନାଗରିକ ହୋଇ ପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋତେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବାୟୋପିକରେ ରାମକୁମାର ରାଓ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ବାୟୋପିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଣ ?
ଉତ୍ତର- ମୋ ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରି ନ ଥିଲି । ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହି ବାୟୋପିକ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଅନେକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ମୋତେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଲି ନିରାଶା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଦିଗଦର୍ଶନ, ସକାରାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟସବୁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି, ବାଃ! ସତରେ କଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ! ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରୁଛି ? ଏହା ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି-ଏମିତି କହି ଏହି ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଆସିଥିଲି । ଏକଥା ସତ ଯେ, ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନା ନୁହେଁ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ଆପଣ ଏମିତି ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବା ସହ ଲାଭଦାୟକ ବି ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର-ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ସମୀକରଣ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକଲି ଏବଂ ନିବେଷକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି ଲୋକମାନେ ମତେ ହସିଲେ । କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ମୁର୍ଖ । ତୁମେ ଏହା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ରିସାଇକ୍ଲ ବିଷୟରେ କହୁଛ । ଏହା କେବଳ ଆବର୍ଜନା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୁହେଁ । ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ମର ଏକ ସଂଳାପ ଦେଖିଛନ୍ତି- ‘ଅବ ତକ ତୁ ଅନ୍ଧା ଥା, ଅବ ଗନ୍ଦା ଭି ହୋଗୟା ।’ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧ ଥିଲୁ, ଏବେ ମଇଳା ହୋଇଗଲୁ) । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁଁ ମଇଳା ହୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଅଳିଆଗଦାକୁ ନେଇ ସୁନା କରିଦେବି ।
ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ । କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ DEI (ବିବିଧତା, ସମାନତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି) ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, DEI ଅଭ୍ୟାସ କର, ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ନା! ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି। କେହି ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ, ମୁଁ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ କାମ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି?
ଉତ୍ତର: ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ । କାରଣ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାମରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଉତ୍ପାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ତାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ ସମାନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ଲୋକମାନେ ଥର୍ମୋକୁଲ୍, ଷ୍ଟାଇରୋଫୋମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ବିକଳ୍ପ ଜିନିଷ ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖୁଛୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ-ବୋଲାଣ୍ଟ ଇଣ଼୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଏକ ଦଶନ୍ଧୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ?
ଉତ୍ତର-ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଭାରତରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସମେତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଅଳିଆ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ କାନାଡିଆନ୍ ବଜାରରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇ ପାରିଛୁ । ଏଥି ସହ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ୟୁକେରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଆମେ ଏକ ଘରୋଇ ନାମ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବୁ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି, ଅକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର-ନାଁ, ସେମିତି ଭାବୁନି । ତୁମର ଅବଶିଷ୍ଟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତାରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ । ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତୁମ ପାଖରେ ଏକ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ରହିଛି । ତୁମକୁ କଳ୍ଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଶ୍ନ- ରାମୋଜୀ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ?
ଉତ୍ତର-ଏହା ଏକ ମହାନ ସମ୍ମାନ। ତା ଛଡା, ମୋତେ ଜଣେ ନାୟକ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଗାରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ସିଏ ମୋ ପରି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ, ମୁଁ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱର ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ମରଣକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025: 'ମାନବ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ '- ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ: ଗ୍ରାମୀଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୟଦୀପ ହାର୍ଦିକର