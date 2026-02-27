ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିଛି ସତ୍ୟସାଇ ସଞ୍ଜିବନୀ ସେଣ୍ଟର, ମାଗଣାରେ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ
ଜନ୍ମରୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି । 80101 19000 ନମ୍ବରରେ କଲ୍, 70751 37733 ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।
Published : February 27, 2026 at 8:56 PM IST
Free Heart Surgery For Children ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶିଶୁଙ୍କ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ହେବ ଶିଶୁଙ୍କ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧିପେଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଣ୍ଡାପାକା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସଞ୍ଜିବନୀ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଜନ୍ମରୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ରହିଛି ।
ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡା. ସି.ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଜନ୍ମରୁ ହୃଦୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଅନ୍ୟ 14 ଦେଶରେ 233 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 103 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ କାର୍ଡିଆକ୍ ଇଣ୍ଟରଭେସନ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ 336 ଶିଶୁଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିପାରିଛି ।
କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ?
ତେବେ କୋଣ୍ଡାପାକା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସଞ୍ଜିବନୀ ସେଣ୍ଟରର ଉଦଘାଟନ 23 ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ହୋଇଥିଲା । 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଡିଜିଟାଲ ଲ୍ୟାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ।
ହସ୍ପିଟାଲରେ କଣ ସୁବିଧା ମିଳେ ?
ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍-ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ କ୍ୟାଥିଟେରାଇଜେସନ ଲ୍ୟାବ (କ୍ୟାଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍) ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପାରମ୍ପାରିକ ଉପାୟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନୁହେଁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅପରେସନ କରାଯାଏ । କ୍ୟାଥେଟର ନାମକ ଏକ ପତଳା ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୀରା ମାଧ୍ୟମରେ ହାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ କମ୍ କଷ୍ଟ ଓ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଶିଶୁ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଶିଶୁ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଶିକାର ?
ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥାଆନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ଯରୁ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନପାଇବାରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି । ସଞ୍ଜିବନୀ ସେଣ୍ଟର ଏପରି ପରିବାର ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ । ଏହି ସେଣ୍ଟର ଜନ୍ମରୁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ । ଏଥିସହ ହୃଦୟରେ ଛିଦ୍ର, ଖରାପ ଭଲଭ୍ ଅସ୍ବାଭାବିକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଭଳି 100 ପ୍ରକାରର ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଅପରେସନ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରେ ।
ରହିବା-ଖାଇବା ମାଗଣା:
ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ, ଅପରେସନ, ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଏ । ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ବାପା ଓ ମା’ଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ସତ୍ୟସାଇ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ୍ ଏଜୁକେଜସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ନୟା ରାଇପୁର, ପଲୱାଲ ଓ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।
କେମିତି ପାଇବେ ସୁବିଧା ?
ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଆସୁଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା । ଫଳରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ଅଣାଯାଇ ଯେପରି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ତେବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିଛି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ନମ୍ବର 80101 19000 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଅବା 70751 37733 ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରି ଭେଟିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।